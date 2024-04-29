لا مفر من تشكيل تحالف عسكري دولي جديد يفرض عالمًا متعدد الأقطاب. حول ذلك، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"

انطلق، الجمعة في موسكو، مؤتمر علمي دولي يستمر يومين، تحت عنوان "الانتقال إلى التعددية القطبية وتشكيل نظام عالمي جديد". قام بتنظيم المؤتمر معهد التاريخ العام التابع لأكاديمية العلوم الروسية، والجمعية التاريخية الروسية، ومعهد البحوث التاريخية المتقدمة، ومؤسسة تطوير الاتصالات العامة والثقافية الدولية "على هذا نحن نقف "بدعم من "ترانس نفط" ومؤسسة السلام الروسية.

وكجزء من المؤتمر، جرى عرض وثيقة حول مفهوم "عالم متعدد الأقطاب، يعكس الاتجاهات الرئيسية للفترة الراهنة، في تطوير العلاقات الدولية والسياسة العالمية"، ومناقشتها من قبل متخصصين روس وأجانب.

وحضر المؤتمر كبار الخبراء الروس، وأكثر من 14 خبيرًا أجنبيا يمثلون معاهد علمية في الصين والهند وجنوب إفريقيا وإيران وفيتنام وصربيا وكازاخستان وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيرلندا وكندا وبلغاريا.

وفي الصدد، قال نائب عميد كلية الحقوق بجامعة الدولة الروسية للنفط والغاز، ميخائيل سميرنوف: "يجب أن يأتي شيء جديد ليحل محل العالم أحادي القطب. وفي هذا السياق، أرى أن المستقبل يكمن في التعددية القطبية. والنظام العالمي الجديد يمر بالفعل بمرحلة التكوين الاقتصادي والأيديولوجي. يحدث هذا أولاً على منصة بريكس".

وأضاف: "إذا تفاقمت الأزمة الحالية ولم ترغب الولايات المتحدة في التراجع، فقد يؤدي ذلك إلى تشكيل تحالف عسكري بين روسيا والصين ودول أخرى. أي أننا سننتقل إلى شكل جديد من المواجهة مع الغرب".

ووفقا لسميرنوف، توفر الأسلحة سيلعب دورا مهما في هذه القضية. وقال: "نرى تدمير البنية الأمنية الدولية، وانتهاك الغرب لقواعد العلاقات متعددة الأطراف. يجب الاستعداد لمثل هذا التحول في الأحداث".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب