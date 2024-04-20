النسخة المحدّثة منF-35 باهظة الثمن وغير مضمونة. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

الاستعداد القتالي لمقاتلات إف-35 الأميركية المتقدمة لا يصل إلى مستوى مقبول. اعترف بذلك وزير القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال عندما علق على الصعوبات المستمرة في تحديث طائرات الجيل الخامس. إن عدد الطائرات التي في حالة الاستعداد التشغيلي بالكاد يتجاوز نصف الأسطول النموذجي المتاح للبنتاغون. يواجه إطلاق النسخة المحدثة من هذه المقاتلة - Technology Refresh 3 (TR3) تحديات أيضًا: فمحتوياتها بعيدة جدًا عن الكمال التقني.

ويستمر برنامج إف-35، وهو بالفعل أغلى مشروع طائرات عسكرية على الإطلاق، في التأثير من الناحية النظرية في استراتيجية التصدير الدفاعية الأميركية. وهكذا، كان تسليم دفعة من طائرات إف-35، بحسب الشائعات، أحد الحوافز المقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة حتى توافق على الاعتراف الرسمي بإسرائيل في العام 2020. كان من المفترض أيضًا أن يكون الوصول إلى برنامج طائرات F-35 وسيلة للضغط على تركيا لوقف التعاون العسكري التقني مع روسيا، وفقًا لخطط البيت الأبيض.

إذا تأخر إطلاق النسخة الجديدة من طائرة F-35 لبعض الوقت لأسباب تقنية، فمن المرجح أن تشعر بالعواقب أولاً الدنمارك وبلجيكا، اللتان توقعتا أن يؤدي إطلاق TR-3 إلى تسريع طلبهما لاستبدال مقاتلات F-16القديمة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب