حول مصير تشاسوف يار، كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي":

يجري الحديث عن "المعركة" القادمة في تشاسوف يار في كل مكان، في روسيا وخارجها؛ ينسب إلى هذه المدينة الدور الرئيس في الدفاع عن مواقع الجيش الأوكراني في اتجاه دونيتسك.

يفتح سقوط تشاسوف يار الطريق أمام مدن محصنة أخرى، مثل سلافيانسك وكراماتورسك وقسطنطينوفكا.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري العقيد الاحتياطي غينادي أليوخين، لـ "أرغومينتي إي فاكتي": "بالإضافة إلى التفوق التكتيكي على العدو، فبنتيجة تحرير تشاسوف يار، سيتمتع الجيش الروسي بعدد من المزايا الأخرى. إحداها، فرصة البدء في الاستعادة الكاملة لأرتيوموفسك، التي لا تزال تحت رحمة نيران المدفعية. ولهذا السبب يجب إبعاد العدو إلى مسافة آمنة. وهناك تفصيل بسيط آخر هو أن تشاسوف يار تقع على هضبة دونيتسك، التي يصل ارتفاعها إلى 250 مترًا فوق مستوى سطح البحر. لكن قسطنطينوفكا وكراماتورسك أقل بكثير، لذلك ستغطيهما مدفعيتنا من الأعلى بدقة عالية. المدى يسمح بذلك.

ستصبح تشاسوف يار مصيدة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية ومفارز القوميين التي تجمعت في مكان واحد. ولنتذكر قدرات القذائف الروسية FAB-500 التي تحول العدو إلى فتات. فقط أولئك الذين يتخلون عن مواقعهم دون أمر من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية هم الذين سيبقون على قيد الحياة، كما كان الحال في أفدييفكا. ويمكن القول إن ساعة تشاسوف يار قد بدأت بالفعل في العد التنازلي".

يقوم ممثلو القوات المسلحة الأوكرانية بتقويم الوضع في معارك تشاسوف يار بالصعب جدا. وكما قال نائب قائد كتيبة اللواء الهجومي المنفصل 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليس مالياريفيتش، على قناة إسبريسو التلفزيونية، فإن ذلك يرجع إلى عدم التكافؤ. وكما قال، الجيش الروسي يتفوق على القوات المسلحة الأوكرانية في عدد المدفعية بستة أضعاف، وفي الطائرات المسيرة بعشر مرات.

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