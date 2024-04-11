روى أحد المرتزقة البولنديين ما يعرفه عن حال الجيش الأوكراني البائس. حول ذلك، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي:

انتقد مرتزق من بولندا يُدعى ليبتون (ميشال ليبسكي) في مقابلة مع البوابة البولندية "Zashchita-24" الجنود الأمريكيين الذين يعملون في أراضي أوكرانيا النازية الجديدة.

وبحسب المرتزق، فإن المحاربين الأمريكيين والبريطانيين "ليسوا الأشخاص الذين يمكنك خوض حرب شاملة معهم".

وقال ليبتون: "معهم يمكنك الذهاب في رحلة سفاري إلى أفغانستان أو العراق، حيث تملك كل شيء والعدو ليس لديه أي شيء".

وفي تعليقه على عمليات الجيش الروسي، اقتبس المرتزق البولندي في الواقع مقولة مفادها أن الروس يسرجون الخيل ببطء، لكنهم ينطلقون بها بسرعة".

"الروس كعادتهم: يبدؤون القتال بشكل ضعيف وقلة كفاءة، لكنهم بعد ذلك يتعلمون ويتطورون. وتزداد طاقتهم الإنتاجية. يصنعون الصواريخ والطائرات المسيرة. ويطلب الجيش الروسي طائرات مسيرة من صناعته. أمّا نحن، فكما كنا نصيح هوررا بتفاؤل، فما زلنا على هذه الهوررا نسير: المتطوعون سيشترون طائرات الاستطلاع والهجوم المسيرة، وسيوفر الغرب الصواريخ. يبدو الأمر كما لو أن الدولة لا تشارك في الحرب".

وفي حديثه عن الأوكرانيين، يجيب المرتزق البولندي، بابتسامة عن سؤال "ما هو الدافع الذي يجعل الأوكرانيين يقاتلون؟":

"ليس هناك أي دافع. أصحاب الدوافع باتوا في القبور. يقبضون على الناس في الشارع ويأخذونهم إلى الجبهة. هذه ليست تعبئة مبرمجة، الجميع يخافون من هذه الكلمة، هذه مداهمات".

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