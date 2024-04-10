بنيامين نتنياهو يلعب بالنار الأمريكية

من غير المسموح لنتنياهو أن يعامل الرئيس بايدن بازدراء. وإذا لم يستجب لمخاوف أمريكا فسوف تحترق بلاده! دوف زاخيم – ناشيونال إنترست

يزعم نتنياهو أن النصر الإسرائيلي على حماس هو وحده الذي سيؤدي لإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين. ولتحقيق هذه الغاية، يواصل التأكيد على أنه سيأمر قوات الدفاع الإسرائيلية بمهاجمة رفح، ومع انتهاء شهر رمضان، فإن هذا الهجوم قد يأتي في غضون أيام.

ولكن افتراض أن هذه العملية ستؤدي تلقائياً إلى تحرير الرهائن أمر مثير للإشكالية إلى حد كبير؛ فكما أشار المفاوض المخضرم جيرشون باسكن، فإنها قد تؤدي إلى وفاة العديد من الرهائن، إن لم يكن أغلبهم.

لقد ادّعى الإسرائيليون، بقيادة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، أن إسرائيل يمكنها تنفيذ خطة إعادة التوطين في غضون بضعة أسابيع.

ولكن تأكيدهم قوبل بقدر كبير من الشك من جانب محاوريهم الأمريكيين الذين كانت شكوكهم في محلها؛ حيث لم يقم ديرمر، الذي اكتسب شهرته كناشط سياسي وليس كمحلل استراتيجي، ولا هانغبي، زعيم حركة الاستيطان، بتوضيح كيفية قيام إسرائيل بتنفيذ خطة الأسابيع الأربعة.

إن تصميم رئيس الوزراء الإسرائيلي على مهاجمة رفح سيقوض بشكل خطير موقفه المهتز بالفعل مع بايدن. إن صدق نوايا الرئيس فيما يتعلق بدعمه لإسرائيل لا شك فيه، فقد قاوم الضغوط المتزايدة من الديمقراطيين العاديين لمدة ستة أشهر، وخاصة الشباب، ومن أعضاء الكونغرس من حزبه لمنع المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل.

ولم يعد الضغط من الكابيتول هيل يقتصر على أمثال ألكساندريا أوكازيو كورتيس (ديمقراطية من نيويورك)، ورشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان)، وإلهان عمر (ديمقراطية من ولاية مينيسوتا)، وغيرهم من اليساريين من الكتلة الديمقراطية في الكونغرس، الذين يعارض معظمهم بلا تردد وجود دولة يهودية.

كما أن الضغط على بايدن لا يقتصر على الكتلة التقدمية الأكبر بكثير في مجلس النواب، ولا على أعضاء مجلس الشيوخ بيرني ساندرز (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، وكريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، وغيرهم من منتقدي إسرائيل منذ فترة طويلة.

وفي أعقاب القتل المأساوي لسبعة أفراد من عمال الإغاثة، دعا المزيد من الديمقراطيين، وأبرزهم رئيسة مجلس النواب السابقة المؤيدة بشدة لإسرائيل نانسي بيلوسي، بايدن إلى "حجب أي عمليات نقل للأسلحة الهجومية حتى يتم التحقيق في الأمر". وإذا تبين أن هذه الضربة تنتهك القانون الأمريكي أو الدولي، فسيتم محاسبة المسؤولين عنها.

ويجد بايدن أنه طالما بقي نتنياهو في السلطة فلن يتمكن من مقاومة اتخاذ خطوات أخرى أكثر قوة لتقييد قدرة إسرائيل على مواصلة شن حربها الشاملة ضد حماس.

وإذا قطع بايدن جزءًا من عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، فمن المؤكد أن الدول الأخرى ستحذو حذوه. فرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتعرض لضغوط لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. كما أعلنت كندا أنها ستجمد شحنات الأسلحة إلى الدولة اليهودية.

إن لدى بايدن طرقا أخرى للضغط على إسرائيل؛ إذ يمكنه الحد من مستوى التعاون العسكري مع إسرائيل. أو يمكنه أن يصدر تعليماته للوفد الأميركي لدى الأمم المتحدة بدعم قرار جديد يدين العملية الإسرائيلية.

من المؤكد أن نتنياهو يجب أن يدرك أنه يلعب بالنار الأمريكية. وإذا لم يلتفت إلى المخاوف الأميركية، فإن بلاده، التي تعاني بالفعل من أهوال السابع من أكتوبرومحنة الرهائن، سوف تحترق بالفعل نتيجة لذلك.

المصدر: ناشيونال إنترست

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