حلف شمال الأطلسي يحارب روسيا بأيدي الأوكرانيين. حول ذلك، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي":

خلال مؤتمر عقد في واشنطن بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي، قال القائد الأعلى للحلفاء في أوروبا، الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي، إن دول الناتو لا تظن أنها في حالة حرب مع روسيا، ولا تريد ذلك، وإن هدف الكتلة العسكرية، على حد تعبيره، هو "احتواء مثل هذه الحرب": وهذا هو الهدف الذي من أجله يدعم الناتو أوكرانيا.

تعليقًا على ذلك، قال الباحث السياسي سيرغي ماركوف:

هكذا يوضح مسؤولو الناتو أنهم لن يسمحوا بحرب مباشرة بين دول الحلف وروسيا، بما في ذلك الحرب النووية. الجميع يخاف ذلك، ولهذا تُطمئن قيادة الناتو الجميع،بالقول: لسنا في حالة حرب مع روسيا". لكنهم يمكرون ويكذبون، فمن الواضح أن الناتو يشن عمليا حربًا هجينة بالوكالة ضد روسيا. تمامًا مثلما تقاتل إيران، على سبيل المثال، إسرائيل، من خلال وكلائها، الحوثيين وحزب الله. وكيل الناتو، هو الجيش الأوكراني. أي أن الناتو في حالة حرب مع روسيا. بصرف النظر عما يقولونه.

هل حلف شمال الأطلسي لا يريد حقًا حربًا مباشرة مع روسيا، أم أنهم يكذبون ويخادعون أيضًا؟

بلى، هم لا يريدون ذلك ولا يقودون الوضع إلى هذه العتبة. إنما يريدون استخدام مواردهم الحالية بالكامل، عبر الجيش الأوكراني، في المعارك مع روسيا.

والأمريكيون أيضًا لا يدفعون الناتو نحو الحرب مع روسيا؟

لا يدفعونه. الولايات المتحدة، تعمل وفقا لاستراتيجية "الوقوف في الخلف" التي تم تبنيها في عهد أوباما، والتي تعني القتال بأيدي الآخرين.

يبدو أن الناتو يقول الحقيقة في بعض الأحيان؟

ليس غالبا، لكنه يقول.

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