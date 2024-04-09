أعضاء الكونغرس الأميركي سيناقشون حزمة مساعدات لأوكرانيا على حساب روسيا. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

اليوم الثلاثاء، 9 أبريل/نيسان، يعود الكونغرس الأميركي إلى العمل بعد عطلة عيد الفصح. وستكون إحدى القضايا الأولى التي سيعمل عليها أعضاء الكونغرس مناقشة حزمة المساعدات لأوكرانيا، التي وعد رئيس مجلس النواب مايك جونسون بتقديمها. وتعد مقترحاته، بحسب تسريبات صحفية، جذرية. ويكفي أن نقول إن جونسون يدافع عن شيء لم يجرؤ الاتحاد الأوروبي على القيام به: مصادرة الأصول الروسية المجمدة، مع استخدام العائدات في وقت لاحق لمساعدة أوكرانيا.

ووفقا للبيانات التي نشرتها صحيفة الغارديان، فإن حجم أصول روسيا، باستثناء الممتلكات والودائع والأوراق المالية للأفراد، لا يتجاوز 5 مليارات دولار. ومع خضوع أصول الروس للعقوبات، فسيصبح الرقم أكبر. وقد تم تقديره حول العالم بما يقارب 58 مليار دولار. وعلى أية حال، هذا هو الرقم الذي ذكرته وزارة المالية الأميركية. ومن غير المرجح أن تكون معظم الأصول التي تم تحديدها موجودة في الولايات المتحدة.

ووفقا لـكبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف، "من غير المؤكد أن تحظى مبادرة جونسون بالدعم، بل من الواضح أنها لن تلقى موافقة بالإجماع حتى من زملائه أعضاء الحزب. يمكن لجونسون أن يطرح على الديمقراطيين مقايضة. فالآن، هناك لعبة أولويات: ما الذي يجب وضعه في المقام الأول، أوكرانيا أم إسرائيل؟ ليس الجميع بين الديمقراطيين، متحمسين لاحتمال مساعدة الإسرائيليين؛ وبين الجمهوريين، لا يحب الجميع مساعدة الأوكرانيين. هناك مجال للتبادل، لكن الأمر يتطلب موافقات معقدة تأخذ وقتًا طويلا".

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