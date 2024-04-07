الخبير السياسي باردين يصف شروط انتقال الأزمة الأوكرانية إلى "نطاق آخر". حول ذلك، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

في 4 أبريل، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن "التصرفات المغامرة التي تقوم بها حتى دولة واحدة أو دولتان عضوان في الناتو" يمكن أن تؤدي إلى "احتمال أن تتجاوز الأزمة الأوكرانية حدودها الجغرافية وتكتسب أبعادا أخرى مختلفة تماما".

وفي الصدد، قال عضو المجلس الأعلى لحركة "روسيا القوية" المحلل السياسي مكسيم باردين:

"إذا نظرنا إلى القضية من موقع خارج الحدود الإقليمية، فإن الصراع المسلح قد تجاوز حدود أوكرانيا منذ فترة طويلة. تسمح الوسائل التقنية الحديثة للعسكريين والتقنيين في كتلة الناتو بالمشاركة في الأعمال القتالية وهم على أراضي دول أخرى.

وبفضل مشاركة الناتو اتخذ الصراع أشكالًا حديثة وأصبح ممكنًا من حيث المبدأ. هل يمكن أن يتخذ الصراع أشكالًا إقليمية جديدة؟ احتمال حدوث هذا مرتفع. هناك منطق للتطور في هذا المنحى".

وبحسب باردين، هناك مصلحة لدول في حلف شمال الأطلسي بمثل هذا التطور للأحداث. و"هذا بالضبط ما تدل عليه تصريحات ماكرون بإرسال عسكريين إلى منطقة أوديسا، وخطط لتزويد كييف بطائراتF-16 . وتقول الدول الغربية، صراحةً، إن طائرات إف-16 لن تتمركز في أراضي أوكرانيا، إنما ستقلع من مطارات في بولندا ورومانيا". ويجري أيضًا تنفيذ عملية ضخ قوية للمعلومات المعادية للروس في منطقة البلطيق.

"لذلك، إذا لم يغير الناتو نهجه تجاه الصراع في أوكرانيا، في المستقبل القريب، واستمر في بذل كل ما يستطيع لزيادة التصعيد، فإن توسع الأعمال القتالية خارج أراضي أوكرانيا مسألة وقت".

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