عن أسباب الاحتجاجات في تركيا والأضرار التي يمكن أن تسببها لأنقرة، كتب مدير مركز "تركيا الجديدة"، يوري مواشيف، في "إزفيستيا":

اجتاحت موجة من أعمال الشغب عدة مدن تركية. احتج متظاهرون بعنف، من إزمير في الغرب إلى حكاري في الشرق على قرار وزارة العدل استبعاد مرشح مؤيد للأكراد، في مدينة فان، من الانتخابات التي ستجرى في البلاد في 31 مارس/آذار.

من غير المستبعد أن تكون للغرب الجماعي يد في الاضطرابات التي لا تزال مستمرة. لهذه الرواية أسس اقتصادية وجيوسياسية يمكن تتبعها تمامًا.

إن الأحداث التي نراها اليوم تتكشف على خلفية الإعلان، في نهاية مارس/آذار، عن خطط بين تركيا والعراق لإنشاء مركز عمليات مشتركة لمحاربة حزب العمال الكردستاني.

ففي نهاية المطاف، يعتزم الجانبان، التركي والعراقي، ضمان أمن مشروع ممر النقل "طريق التنمية". وفي حال تنفيذه، ستكون لديه كل الفرص لينافس قناة السويس، وكذلك المشروع الأميركي الهندي "الهند- الشرق الأوسط- أوروبا".

وهذا يعني أن نموذج العالم المتمركز حول الغرب سيتلقى ضربة أخرى بعد ظهور ممر النقل الروسي "شمال-جنوب"، المماثل في فكرته.

وبناءً على ذلك، فإن تريليونات الدولارات على المحك، بالنسبة إلى الغرب الجماعي، والتي كان يمكن أن تصب في جيوب الأتراك والعراقيين. بالإضافة إلى ذلك، تخاطر الولايات المتحدة بخسارة نفوذها التجاري والسياسي تمامًا على ضوء مشاكل عبور قناة السويس ومضيق باب المندب.

ولهذا السبب، تتعرض الوحدة الاجتماعية والعرقية في تركيا لضربة الآن. وفي هذه الحالة، تعمل الأحزاب والمنظمات الكردية كأدوات.

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