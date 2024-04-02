طلاب الحريديم مطلوبون للخدمة العسكرية كغيرهم!

يعلن الحاخام موشيه هيرش، ذو المكانة الدينية الرفيعة في إسرائيل، استياءه من القرار الحكومي الجديد. فما أثر القرار على الأوساط الدينية المتشددة؟ مجلس تحرير تايمز أوف إسرائيل

أدلى الحاخام موشيه هيليل هيرش بتصريحات نارية خلال محاضرة الأسبوع الماضي في مدرسة سلابودكا الدينية في بني براك التي يرأسها، وفق القناة 12 ليلة السبت. وجاءت تصريحاته عقب قرار الحكومة القاضي بسحب طلاب المدارس الدينية اليهودية المؤهلين للخدمة العسكرية.

لقد كان تطورا دراماتيكيا في معركة استمرت عقودا حول الإعفاءات من التجنيد الممنوحة لأعضاء المجتمع الأرثوذكسي المتطرف، الذين يدرس معظمهم التوراة في المدارس الدينية بدلا من الخدمة في الجيش. ويقول أولئك الذين يعارضون الإعفاءات إن عبء تلبية الاحتياجات الدفاعية للبلاد يجب أن يتم تقاسمه بالتساوي بين السكان.

وفي كلمته أمام المعهد الديني مساء السبت، قال هيرش إن حكم المحكمة يرقى إلى "إلغاء كامل لحقنا في تعلم التوراة في أرض إسرائيل في الوقت الحالي". وتنبأ قائلاً: "سنحتاج إلى التضحية بالنفس من أجل التوراة".

وفي سياق كلامه وصف هيرش نوعان من الناس؛ فهناك من لا يكرهون اليهود المتشددين، ولكن بما أنهم غير مؤمنين فهم غير مقتنعين أن التوراة هي المنقذ الوحيد للبلاد. أما النوع الآخر من الناس فهم أولئك الذين يكرهون الدين ويكرهون التوراة وأولئك الذين يكرسون أنفسهم لدراستها.

وتابع الحاخام: "إنهم يريدون تدميرنا وسنحتاج إلى الوقوف ضدهم حتى لو كان هناك تضحية بالنفس. أتمنى ألا نصل إلى ذلك. ولكن من الممكن جدًا أن نضحي عندما نحتاج إلى الوقوف ضدهم."

ويأتي قرار المحكمة، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل، بعد أن أخرت الحكومة لعدة أيام تقديم اقتراح إلى المحكمة بشأن خطط لزيادة التجنيد العسكري لليهود المتشددين.

انتقدت الأحزاب الحريدية قرار المحكمة العليا، ووصف رئيس حزب "يهدوت هتوراة"، وزير الإسكان والبناء يتسحاق غولدكنوبف، القرار بأنه يشكل "ضررا جسيما" وبأنه ”وصمة عار". وقال رئيس حزب شاس أرييه درعي إن القرار يشكل "إساءة غير مسبوقة لدراسة التوراة في الدولة اليهودية".

يُطلب من معظم الرجال اليهود الإسرائيليين الخدمة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا تليها سنوات من الخدمة الاحتياطية السنوية. أما النساء اليهوديات فيخدمن لمدة عامين. لكن الحريديم الأقوياء سياسيا، الذين يشكلون ما يقرب من 13% من المجتمع الإسرائيلي، يحصلون تقليديا على إعفاءات إذا كانوا يدرسون بدوام كامل في مدرسة دينية أو مدرسة دينية. وقد أثارت الإعفاءات غضب الجمهور العام على نطاق أوسع.

لقد بلغ هذا الإحباط ذروته منذ هجوم 7 أكتوبر والحرب التي تلت ذلك، حيث يفقد الجنود أرواحهم، ويطلب من بعضهم توسيع خدمتهم الاحتياطية وسط نقص في القوى العاملة ومع تزايد التهديدات التي تواجه إسرائيل.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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