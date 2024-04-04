وجد الدبلوماسيون الروس طريقة لمحاسبة أوكرانيا على الهجمات الإرهابية. حول ذلك، كتبت أليونا زادوروجنايا وأناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد":

أصبح من المعروف، أمس الاثنين، أن روسيا ستلجأ إلى المحاكم الدولية بخصوص الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها أوكرانيا.

كما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي ليس الهجوم الإرهابي الأول ضد روسيا. وتشير التحقيقات التي أجرتها السلطات الروسية المختصة إلى أن خيوط كل هذه الجرائم تقود إلى أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، تطالب وزارة الخارجية بالقبض على رئيس جهاز أمن الدولة فاسيلي ماليوك، الذي اعترف سابقًا بتنظيم تفجير جسر القرم. كما ألمح إلى تورط جهازه في مقتل المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي، والنائب السابق بالبرلمان الأوكراني إيليا كيفا، ومحاولة اغتيال الكاتب زاخار بريليبين. وفي نهاية مارس، وافقت محكمة باسماني في موسكو على طلب سلطات التحقيق بإيقافه غيابياً.

وقال روديون ميروشنيك، السفير المفوض من وزارة الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف، لـ"فزغلياد": "هناك آليات دولية منصوص عليها في عدد من الاتفاقيات لمكافحة الإرهاب".

وأضاف: "لذلك، فإن روسيا تمر الآن بقضايا إجرائية مرتبطة بتقديم دعاوى ضد كييف في إطار أنشطة مكافحة الإرهاب".

"وسيتبع ذلك عدد من القضايا الإجرائية. وإذا تجاهلت أوكرانيا الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، فيجب أن تصبح دولة مارقة بالنسبة للدول الأخرى التي تفي بالتزاماتها الدولية".

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