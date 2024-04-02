لماذا اختار بايدن الإشادة بمجتمع المتحولين جنسيا في يوم عيد الفصح؟

أثار منشور لبايدن، يشيد فيه بمجتمع المتحولين جنسيا، غضب المسيحيين في يوم عيد الفصح؟ فهل هذا مقصود لإيذاء مشاعر المسيحيين؟ ألبا فانتوزي - فوكس نيوز

نشر بايدن مضمونا مثيرا للجدل على موقع X مفاده: نحتفل بالفرحة والقوة والشجاعة المطلقة لبعض أشجع الأشخاص الذين أعرفهم. اليوم، ونظهر للملايين من الأمريكيين المتحولين جنسيًا وغير ثنائيي الجنس أننا نراهم، وأنهم ينتمون، ويجب معاملتهم بكرامة واحترام.

يناقش المضيفون المشاركون في برنامج The Big Weekend Show كيف أثار الرئيس بايدن وبيته الأبيض الغضب في جميع أنحاء البلاد في عيد الفصح هذا من خلال إصدار إعلان ليوم ظهور المتحولين جنسيًا.

قالت المضيفة ليزا بوث: إنه يوم عشوائي أنشأه شخص عشوائي من ميشيغان. ولم يقم أي رئيس بوضع علامة عليه على أنه أي نوع من الإعلان حتى عام 2021. كان بإمكان الرئيس الإشادة به في أي يوم آخر، بينما اختار الاحتفال به في عيد الفصح. وأعتقد أن ذلك كان عن قصد. إنه بمثابة إبهام في وجه المسيحيين وعيد الفصح.

أما وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، فأصدر بيانًا قال فيه: في هذا اليوم، تعترف الولايات المتحدة بالإنجازات والتقدم الذي أحرزه الأشخاص المتحولون في النضال العالمي من أجل المساواة وتؤكد من جديد التزامها بدعم المساواة والشمول والاعتراف الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص المتحولين جنسياً.

أصدر المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، بيانًا ردًا على رد الفعل العنيف على تغريدة الرئيس، قائلاً: "كمسيحي يحتفل بعيد الفصح مع عائلته، فإن الرئيس بايدن يدافع عن الجمع بين الناس ودعم كرامة وحريات كل أمريكي. وأضاف: يسعى السياسيون إلى تقسيم وإضعاف بلادنا بخطابات قاسية وكراهية. لن يسيء الرئيس بايدن أبدًا لعقيدته لأغراض سياسية أو لتحقيق الربح.

وقال جوي جونز، المضيف المشارك: لقد حول بايدن عيد الفصح إلى احتفال بالمتحولين جنسيا في تغريداته وتعليقاته، أنا لا أفهم ذلك. وأنا لا أشعر بالبغض تجاه المتحولين جنسيا، لكن لعيد الفصح مكانة خاصة في قلبي. وأعتقد أن جزءًا من المشكلة هو هذه الفكرة التي مفادها أننا انتقلنا من القبول بالفكرة إلى الالتزام بها، وهذا ليس ما بني عليه هذا البلد.

المصدر: فوكس نيوز

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