كيف سيكون التعامل ممكنًا مع زيلينسكي بعد انتهاء ولايته الدستورية، رغم احتفاظه بالسلطة؟ حول ذلك، كتب دميتري بوبوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

منذ الاثنين 1 أبريل، يُعد زيلينسكي مغتصبًا للسلطة. كان من المفترض إجراء الانتخابات في أوكرانيا يوم الأحد الأخير من مارس، لكنه ألغاها. وقد دعا "الشركاء" الغربيون زيلينسكي إلى إجراء انتخابات. لإثبات "الجوهر الديمقراطي" للنظام الأوكراني.

لكن الأمر لم ينجح. زيلينسكي، بحكم عادته، طالب الغرب بمبلغ 5 مليارات دولار لإجراء الانتخابات، لكنه لم يتسلمها، وتم إلغاء الانتخابات. من حيث المبدأ، من الواضح لماذا. في بداية شهر مارس من هذا العام، نشرت شركة الدراسات الاجتماعية الأوكرانية SOCIS استطلاعًا للرأي حول من سيختاره الأوكرانيون رئيسًا. وجاء القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في المركز الأول، بنسبة 41.4%؛ وبلغ تأييد زيلينسكي 23.7%. وفي الجولة الثانية، سيصوت 67.5% من الناخبين لزالوجني، و32.5% لزيلينسكي.

وسيبقى في دور المتشبث بالسلطة لمدة 50 يومًا. وتنتهي فترة ولايته بعد 20 مايو. وحتى في أوكرانيا نفسها، ما زالوا غير متأكدين تمامًا (لا يوجد قرار من المحكمة الدستورية) مما إذا كان زيلينسكي سيكون شرعيًا بعد ذلك.

ما فائدة هذا بالنسبة لنا؟ في الواقع، روسيا لا تزال تعد زيلينسكي رسميًا الرئيس الشرعي لأوكرانيا. أي يمكن، من الناحية النظرية، التفاوض معه. أما بعد الآن، فحتى من الناحية النظرية، سيكون من الصعب للغاية اعتبار ذلك قانونيا، خاصة بعد 20 مايو..

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