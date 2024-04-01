تصدّع الجبهة بين إسرائيل والولايات المتحدة

تتصدع الجبهة بين إسرائيل والولايات المتحدة بينما يهدد الجوع والنزوح والمرض والموت المدنيين في غزة. مجلس تحرير واشنطن بوست

إذا لم تحل إسرائيل والولايات المتحدة خلافاتهما وتتفقا على نهج قابل للتطبيق للمرحلة التالية في غزة، بما في ذلك كيفية تخفيف معاناة سكان غزة وتهميش حماس، فإن حماس نفسها هي وحدها التي قد تخرج كمنتصر.

إن تصريحات الرئيس بايدن الصريحة بأن إسرائيل فشلت في الحد من الخسائر في صفوف المدنيين وتمكين المساعدات من الوصول إلى الفلسطينيين، وخطاب السيناتور تشارلز إي شومر، ديمقراطي من نيويورك، الذي انتقد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتسامح الولايات المتحدة مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي عارضته إسرائيل بوقف إطلاق النار، أدت إلى توتر العلاقة بين البلدين بشكل نادر من قبل.

لا يتمتع السيد بايدن ولا السيد نتنياهو بشعبية في الداخل؛ إذ يتنافس بايدن مع الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، الذي ينتقد بشكل متزايد استمرار إسرائيل في الحرب. بينما تمسّك نتنياهو بالسلطة فهو رهينة للجناح اليميني الذي يدعم ضم الضفة الغربية، إضافة للإسرائيليين المتطرفين، الذين ينظرون إلى معركتهم على أنها وجودية، وهم مستعدون لرؤية الحرب حتى النهاية للقضاء على حماس.

والحقيقة الأخرى هي أن حماس - على الرغم من إصابتها بالشلل الشديد على يد قوات الدفاع الإسرائيلية - لا تزال تتمتع بقيادة سليمة تقود أربع كتائب متحصنة تحت الأرض. وفي الوقت نفسه فإن الظروف التي يعيشها مليوني نسمة في غزة مروعة. ورغم مبادرة حماس في الهجوم فإن حماية المدنيين بالنسبة لإسرائيل أمر ضروري استراتيجيا وأخلاقيا.

هناك دلائل تشير إلى أن البلدين، على الرغم من كل الدراما الأخيرة، ربما بدأا في التحول من المسرح السياسي إلى الحنكة السياسية الناضجة. ووافق مستشارو نتنياهو على إعادة جدولة اجتماع مع كبار مسؤولي إدارة بايدن، والذي ألغاه رئيس الوزراء يوم الاثنين الماضي في استعراض للغضب من امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.

في هذه الأثناء، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، محادثات عملية مع فريق الأمن القومي التابع للسيد بايدن حول موضوع مهم حقًا وهو إذا كان بإمكان إسرائيل مهاجمة ما تبقى من قوات حماس في رفح دون التسبب في كارثة إنسانية لأكثر من مليون شخص.

ما ظهر كان عبارة عن بيان واضح من الإدارة ترك مجالاً للولايات المتحدة لتأييد الهجوم على رفح، ولكن فقط إذا تضمن "خطة قابلة للتحقيق ويمكن التحقق منها لرعاية سلامة وأمن 1.5 مليون من سكان غزة الذين لجأوا إلى هناك"، كما قال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي يوم الأربعاء.

إن هذا الضغط بالغ الأهمية، والمسار المفضل في الأمد القريب يتلخص في التفاوض على هدنة لمدة ستة أسابيع مع حماس، تتيح لأفرادها إطلاق سراح بعض الرهائن على الأقل، وتسمح لإمدادات الإغاثة بالتدفق إلى غزة بأمان أكبر. ومع ذلك، فإن حماس، التي ربما شعرت بوجود فرصة في الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أحجمت حتى بعد أن خففت إسرائيل شروطها، وفي الوقت الحالي، يبدو أن المفاوضات لا تؤدي إلى أي شيء.

ورغم أسابيع من الحديث عن هجوم إسرائيلي "وشيك" على رفح، فإن مثل هذه الخطوة ستتطلب تحضيرات مكثفة وربما لا يمكن أن تبدأ قبل شهر على الأقل. وبغض النظر عما يحدث، فإن لدى إسرائيل الوقت الكافي لزيادة مستويات المساعدات التي تبدأ بالتدفق عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية.

ومع ذلك، ليس لدى إسرائيل وقت غير محدود لإنهاء هذه الحرب وكل المعاناة الهائلة المصاحبة لها. ولا يستطيع أحد، سواء المجتمع الإسرائيلي، أوالمدنيون الذين يعانون في غزة، أوالرهائن الذين ما زالوا يقبعون في أنفاق حماس، أن يتحملوا حالة الجمود. وعلى الرغم من كل انتقاداته القاسية، لا يزال بايدن صديقًا مقربًا لإسرائيل ومستعدًا لتحمل المخاطر السياسية لدعمها. وقد يعتمد مستقبل إسرائيل على فهم أنه عندما يقدم شخص مثل هذا النصيحة، فمن الحكمة الاستماع.

المصدر: واشنطن بوست

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