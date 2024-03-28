ما الذي أزعج بايدن؟ الولايات المتحدة وإسرائيل اختلفتا حول غزة

حول الأسباب التي أجبرت واشنطن على عدم استخدام "الفيتو" ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر من يوم 25 مارس، أن الوفد الإسرائيلي لن يسافر إلى واشنطن.

وسبب ذلك أن الولايات المتحدة لم تستخدم، لأول مرة، حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن، تعده تل أبيب مناهضًا لإسرائيل.

مع العلم بأن الأميركيين، قبل ذلك، عرقلوا ثلاثة قرارات مماثلة، جميعها تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبحسب الأمم المتحدة، الوضع الإنساني في القطاع نتيجة العملية الإسرائيلية صعب للغاية.

لماذا توقفت الولايات المتحدة عن عرقلة القرارات؟

عن سؤال "أرغومينتي إي فاكتي"، أجاب مدير البرنامج في "نادي فالداي"، أوليغ بارابانوف، بالقول: السبب الأول، سياسي داخلي. يتعرض البيت الأبيض لضغوط من الديمقراطيين اليساريين في الكونغرس والناخبين المسلمين. هناك انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر. ولا يزال بايدن متخلفا في استطلاعات الرأي. كل صوت عزيز عليه الآن. وإذا انقلب الناخبون المسلمون ضده، فقد يؤدي ذلك إلى هزيمته في ولايات رئيسية ومن ثم في الانتخابات. لذلك، فإن البيت الأبيض مجبر على المناورة؛

والسبب الثاني، في السياسة الخارجية. إن حجم الأزمة وعدد الضحايا المدنيين في غزة يبطل إلى حد كبير كل الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدول الغربية لإقناع الدول غير الغربية بالوقوف إلى جانب أوكرانيا. ففي نهاية المطاف، خلال ستة أشهر من القتال، قُتل عدد من المدنيين هناك أكبر من عدد القتلى في أوكرانيا خلال عامين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الضغط على الولايات المتحدة يتزايد. ولذلك، كان من الصعب جدًا على الأميركيين استخدام حق النقض مرة أخرى ضد قرار وقف إطلاق النار".

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