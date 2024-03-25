ماذا وراء تورّم عضلات ماكرون المفاجئ؟

شكّك معظم الناس بصحة صور الملاكمة بالأبيض والأسود للرئيس ماكرون. فماذا وراء انتفاخ العضلات المصطنع؟ آدم بلورايت – CNN

تساءل بعض الناس على وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كانت تلك الصور، التي تظهر ماكرون بعضلات بارزة مرتديا قفازات الملاكمة، قد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أم نتيجة الفوتوشوب الإبداعي. لكن الصور كانت من المصور الشخصي للرئيس.

بدأ مصنع الميمات على وسائل التواصل الاجتماعي في العمل. وتم الاستهزاء بماكرون على أنه بوباي، البحار الخارق الذي يأكل السبانخ. وتمت مقارنته بـ "الثور الهائج" جيك لاموتا، كما تم العثور على صور أقل إرضاءً لذراعيه ووضعها بمقارنة مع العضلات المصطنعة مع تعليق: "صورة ملفك الشخصي مقابل الحياة الحقيقية".

لكن الصور تثير أسئلة أكبر بكثير. لماذا فعل هذا؟ ولماذا الآن؟

الجزء الأول من الإجابة هو أن الرجل البالغ من العمر 46 عامًا كان دائمًا ماهرًا في جعل نفسه محور المحادثة. منذ خطواته الأولى إلى عالم السياسة في عام 2014، عرف الرجل الذي يطلق على نفسه اسم "المخرب" كيفية تسخير قوة الاستفزاز. والسياسيون لا يخشون شيئًا أكثر من الشعور بعدم الأهمية.

لقد كان ماكرون دائمًا رياضيًا أيضًا. لقد ولت أيامه الكروية منذ فترة طويلة ولا يجد سوى القليل من الوقت لممارسة رياضة التنس المفضلة لديه، لكنه يمارس الملاكمة في صالة الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي منذ فوزه بالسلطة في عام 2017، وفي بعض الأحيان يتخذ مساعدين أو حراسًا شخصيين كشركاء في السجال.

إن تحفيز الفرنسيين هو أحد "قضاياه الوطنية" الحالية قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا العام. وفي يناير، نشر مقطع فيديو على الإنترنت، وهو يرتدي قفازات الملاكمة على كتفه، ويحث الفرنسيين على ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميا.

لكن الصور قالت شيئًا أكبر. كان ماكرون في هذه الصور منفعلًا، مستعدًا للقتال، وهو يصر على أسنانه. وفي كل مكان ينظر إليه في الوقت الحاضريرى معارك، معظمها يفلت منه. وربما يكون الرئيس "الصخري" في حالة جيدة من الناحية البدنية، لكنه محصور سياسيا ودبلوماسيا في الزاوية.

وقد تورطت فترة ولايته الثانية والتي فاز بها قبل عامين بأقل قدر من الشعبية، كما شهدت البلاد أسوأ الاحتجاجات منذ عقود. وعلى الرغم من كل الإهانات ضد حزب الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان المناهض للهجرة في الأشهر الأخيرة، إلا أن استطلاعات الرأي لا تزال تزداد سوءا.

ويسير حزب لوبان على الطريق الصحيح للفوز بانتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو مرة أخرى، مع احتمال فوزه بهامش 10 نقاط. ولم يعد أي معلق جدي يستبعد فكرة خلافتها لماكرون في عام 2027. ووفقاً لبعض التقديرات، تعد هي وتلميذها جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاماً، ثاني وثالث أكثر السياسيين شعبية في البلاد.

أما الاقتصاد الفرنسي فهو أيضا في حالة انحدار، مما يهدد بانهيار المالية العامة. واجتمع ماكرون مع كبار الوزراء والحلفاء لتناول العشاء هذا الأسبوع، وحثهم على تناول بوفيه للمأكولات البحرية لإيجاد سبل لخفض الإنفاق.

ويلوح في الأفق أعداء أكبر في الشرق والغرب. وخلص العديد من المراقبين إلى أن صور الملاكمة المبتذلة كانت بمثابة رسالة إلى لاعب الجودو الحائز على الحزام الأسود في الكرملين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يتقن أيضا ركوب الخيل عاري الصدر أو الصيد بالرمح.

يتمتع ماكرون بالكثير من النماذج السابقة في هذا المجال أيضًا، حيث نشر ذات مرة مقطع فيديو لنفسه أثناء إنزاله على غواصة نووية بطائرة هليكوبتر.

فبعد أن أمضى أشهراً في محاولة تجنب الحرب في أوكرانيا، وكان يوبخ دول أوروبا الشرقية ويصفها بأنها "دعاة حرب"، تحول ماكرون فجأة إلى صقر دفاعي بارز في الأشهر الأخيرة.

وفي أواخر فبراير، رفض ماكرون استبعاد إرسال قوات إلى أوكرانيا، الأمر الذي أرسل موجة من الصدمة عبر العواصم الأوروبية. وفي الوقت نفسه، كان المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي يُعَد بمثابة كيس اللكم السياسي في الداخل والذي يثير ضعفه المتصور حفيظة ماكرون، يرفض تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى كييف.

ومثله كمثل القادة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، يستعد ماكرون أيضًا لعودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض. وخلص الرئيس الفرنسي إلى أن القوة كانت اللغة الوحيدة التي يفهمها نظيره الأمريكي الضخم خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض. وكانت المصافحات بين الرجلين أشبه بمباريات المصارعة، حيث قام ماكرون ذات مرة بالضغط على مفاصل أصابع ترامب بقوة حتى تحولت إلى اللون الأبيض.

بحكم مزاجه، يرغب ماكرون أن يكون في المقدمة. وقد يبدو وكأنه في وضع حرج، مع تصاعد المشاكل في باريس وكييف وواشنطن، لكنه يريدنا أن نعرف أنه سيواصل التأرجح.

المصدر: CNN

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