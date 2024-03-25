دلهي تحاور موسكو وكييف، فهل تستطيع التقريب بين الطرفين؟ حول ذلك، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

تحدث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وفي كلتا الحالتين، كان الأمر يتعلق بحل الصراع الأوكراني. كما ستجري مناقشة هذا الموضوع خلال زيارة وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إلى نيودلهي الأسبوع المقبل.

وفي التعليق على ذلك، قال مدير مركز منطقة المحيط الهندي بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي كوبريانوف: "لا أظن أن الهند ستعمل كصانع سلام رئيس. ومع ذلك الهند في وضع جيد يسمح لها بالدعوة إلى وقف الأعمال القتالية. هذا يؤكد مكانتها كقوة عالمية. ولكن من أجل صنع السلام، من الضروري أولاً أن يتفق الطرفان على ذلك؛ وثانياً، أن يتفقا على الشروط. ومن غير المرجح أن تكون الهند قادرة على المساعدة هنا. فلن يتمكن مودي من ممارسة الضغوط على روسيا أو أوكرانيا حتى يقدم أي من الطرفين تنازلات.

أما فيما يتعلق بنية كييف عقد مؤتمر في سويسرا، فإن خططها لإعادة جميع الأراضي لا تقوى على الوقوف، لأنها تتطلب موافقة روسيا. ومع ذلك، فمن المستبعد أن تتجاهل الهند هذا الاجتماع. على الأرجح، سترسل ممثلا إلى هناك للاستماع إلى المناقشة. الهند مهتمة بالمشاركة، في جميع الصيغ، دون التزامات كبيرة، لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية. من ناحية أخرى، فإن الهنود لا مصلحة لهم على الإطلاق بالتناحر مع روسيا أو أي جهة أخرى. الهند، لن تنضم إلى أي خطة عمل تنطوي على الضغط على روسيا أو فرض عقوبات عليها".

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