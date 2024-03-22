عن جدوى إرسال جنود فرنسيين للقتال مع أوكرانيا، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

في مناقشة موضوع إرسال وحدة عسكرية فرنسية إلى أوكرانيا، وصف العقيد بالجيش الفرنسي، فنسنت أرباريتييه، لوسائل الإعلام الفرنسية سيناريوهين لعمليات القوات الفرنسية: الأول، نشر القوات على طول نهر الدنيبر. لأن هذا هو المكان الذي تمر فيه الحدود الرئيسية بين غرب أوكرانيا وشرقها؛ والسيناريو الثاني، نشر قوات برية على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس. أولاً، لثني البيلاروسيين عن القيام بعمليات مشتركة مع روسيا؛ وثانياً، لحماية كييف.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري يفغيني لينين: "من المرجح أن ترسل فرنسا وحدتها العسكرية إلى أوكرانيا. فهم، من حيث المبدأ وفي الواقع، أرسلوا قواتهم تحت ستار متطوعين أو شركات أمنية".

هل سيؤثر ظهور الفرنسيين في أوكرانيا بطريقة أو بأخرى على مسار العملية العسكرية الخاصة؟

أظنه لن يؤثر في عمليات القوات الروسية، بأي شكل من الأشكال. فهذا عدو، وسوف يتم تدميره. سيتم تدمير لوجستياتهم ونقاط انتشارهم المؤقتة ومستودعات الذخيرة، ولا يهم من أين هم، من فرنسا أم إنجلترا أم الولايات المتحدة الأميركية. لم يعد ذلك مهمًا. المهم أنهم موجودون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، والنظام القانوني يسمح لنا باستخدام أي وسيلة (للقضاء عليهم).

على المستوى السياسي، هل تتفاعل روسيا بطريقة أو بأخرى مع قرار فرنسا إرسال قوات إلى أوكرانيا؟

أظن أن وزارة الخارجية الروسية سترد بشكل مباشر على المستوى السياسي. ربما سيقول قائدنا الأعلى (بوتين) شيئًا ما. الحديث لا يدور عن السياسة، إنما عن رد عسكري تقني. وهذا مجال مختلف قليلاً.

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