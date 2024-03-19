الخبراء يتوقعون نشوب معارك، كان يصعب الدخول فيها قبل إعادة انتخاب فلاديمير بوتين. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

قد تتغير طبيعة العملية العسكرية الخاصة بشكل حاسم بعد انتهاء الحملة الرئاسية في روسيا؛ إذ تنتظرنا "قرارات صعبة" و"معارك على كافة الجبهات". طرح هذه التوقعات الخبير العسكري، الطيار المقاتل السابق ومدير قناة Fighterbomber.

في السابق، توقع العديد من الخبراء العسكريين أن يبدأ الجيش الروسي، بعد انتهاء الحملة الرئاسية، عمليات واسعة النطاق على الجبهة. يظن الغرب أن هجومنا سيبدأ في مايو ويونيو. وبحسب مدير قناة Fighterbomber، فإن معارك كبرى ستنشب على الجبهة في المستقبل القريب، و"ستحدد مستقبل روسيا لعقود قادمة".

وكتب الطيار المقاتل، الذي لم يذكر المقال اسمه: "المعارك تنتظرنا.. معارك على كل الجبهات. وبطبيعة الحال، ما لم يكن من الممكن القيام به قبل الانتخابات، سيتم القيام به في المستقبل القريب. بالطبع ستكون هذه قرارات معقدة وصعبة في بعض الأحيان، لكنها اليوم لا غنى عنها".

ولم يحدد القرارات التي جرت مناقشتها. ومع ذلك، يشير عدد من الخبراء إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية وبنيتها التحتية للنقل والطاقة ستواجه أوقاتًا عصيبة في المستقبل القريب جدًا. سينتهي قريبا التوقف المؤقت للهجمات الصاروخية الروسية الضخمة.

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