اللقاء بين ترامب وماسك - مجرد وجبة إفطار!

أثار اجتماع بين الرئيس السابق ترامب وإيلون ماسك في فلوريدا تكهنات عدة. فماذا حصل في ذلك الاجتماع؟ كيفن برينينغر - CNBC

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة أن ترامب التقى بماسك في 3 مارس في بالم بيتش، إلى جانب العديد من المتبرعين الجمهوريين الأثرياء. ولم يذكر ماسك الأشخاص الآخرين الذين حضروا الإفطار في مقابلته مع مذيع شبكة سي إن إن دون ليمون، والتي تم بثها صباح الاثنين.

أثار الاجتماع الذي تم الإبلاغ عنه سابقًا في البداية تكهنات بأن ماسك – أحد أغنى الرجال في العالم، ومنتقد صريح للرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن – قد يدعم ترامب أو يدعمه ماليًا.

أكد إيلون ماسك أن اجتماعه مع دونالد ترامب في فلوريدا في 3 مارس لم يكن مخططًا له، وأن المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض لم يطلب من ماسك المساهمة في حملته.

وقال ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX: كنت أتناول وجبة الإفطار في منزل أحد الأصدقاء، وجاء دونالد ترامب. وأخبر ماسك ليمون أنه لم يذهب إلى فلوريدا بهدف صريح وهو الاجتماع مع ترامب. وبدلاً من ذلك، قال " ماسك " إنه كان يقيم في منزل أحد الأصدقاء عندما سُئل عما إذا كان من الجيد أن يزوره ترامب لتناول الإفطار، فوافق ماسك.

لم يذكر " ماسك " اسم الصديق، وقدم تفاصيل قليلة حول محادثته مع ترامب، حيث قال إن الرئيس السابق قام بمعظم الحديث، ولم يقل شيئا لم يقله علنا. وأضاف: هذا كان كل شيء؛ مجرد وجبة إفطار.

وفي اليوم التالي لنشر الخبر، أعلن ماسك أنه لا يعتزم تقديم أموال لترامب أو بايدن. وكتب ماسك على موقع التواصل الاجتماعي X، الذي يملكه أيضًا: "فقط لأكون واضحًا للغاية، أنا لا أتبرع بالمال لأي من المرشحين لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وعندما سأل "ليمون" عن ذلك، قال له " ماسك ": "سوف أعبر عن رأيي. أعتقد أنني لا أريد أن أضع إبهامًا على الميزان المالي، فهذا أمر مهم".

وقال ماسك إنه قد يؤيد مرشحًا رئاسيًا "في المرحلة النهائية"، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد. وأضاف أنه لا يميل إلى أي مرشح بعينه، لكنه ختم حديثه مازحا: أنا أميل بعيدا عن بايدن.

المصدر: CNBC

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