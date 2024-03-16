ماذا تفعل إذا كنت محتارا بين ترامب وبايدن؟

إذا كنت على الحياد بين الرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، ففكر في نائب الرئيس الحالي. هيو هيويت – فوكس نيوز

إن الشيء الوحيد "المجهول" في هذه الحملة، والذي من المؤكد أنه سيؤثر على بعض الأصوات، هو اختيار ترامب لمنصب نائب الرئيس. والسبب هو العجز المتزايد للرئيس بايدن الذي قد يدفع الناخبين للتركيز على نائبته كامالا هاريس، وبالتالي سيبرز الاختلاف بين هاريس وبين النائب المحتمل للرئيس السابق دونالد ترامب من حيث الفكر والمكانة.

لقد دافعت منذ فترة طويلة عن شخص مخضرم ليكون نائبًا لترامب مثل السيناتور توم كوتون، أو جوني إرنست، أو جي دي فانس، أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو. هناك أسماء أخرى مثل عضوة الكونجرس إليز ستيفانيك ومستشار الأمن القومي السابق السفير روبرت سي أوبراين، لكن الفكرة الأساسية هي أنه لا توجد مقارنة بين أي من هؤلاء وبين نائب الرئيس هاريس التي تضحك في كثير من الأحيان وغير متماسكة عادة.

يجب أن يكون المرشح لمنصب نائب الرئيس مخضرما ومحاربا قديما. وهذا ينطبق على كوتون 46 عاما، وإرنست 53 عامًا، وفانس 39 عامًا، وبومبيو 60 عامًا. والأهم من ذلك كله، أن كل واحد من هؤلاء المحاربين القدامى وأمثالهم يعرفون العالم، ولديهم خبرة في التعامل مع الشرور الحقيقية لمجتمعنا، على عكس نائب الرئيس هاريس التي لا تظهر أية قدرة على التمييز بين الصديق والعدو.

وعلى الرغم من أن الانتخابات تدور حول ترامب ضد بايدن بالنسبة للأغلبية العظمى من الناخبين، لكن واقع عام 2024 يتمثل بالشعور بالقلق من التهديد المتزايد للمنافسين والكوارث الداخلية المتمثلة في انهيار الحدود الجنوبية، والعبء التراكمي للتضخم على الأسر، وارتفاع معدلات الجريمة في العديد من المناطق. ويجب أن يؤثرالمعينون السياسيون البالغ عددهم حوالي 3000 على عقول الناخبين.

إن فريق الرئيس السياسي لا يقل أهمية عن بايدن أو ترامب. فكلما عرف الناخبون أن ترامب سيصل محاطًا بأشخاص جادين كلما زاد احتمال اختيار الناخب لترامب، رغم تحفظاته، لأن الناخبين قلقون للغاية بشأن كفاءة فريق بايدن، الذي يكشف يوميًا أنه مدفوع بأيديولوجية راديكالية غير عادية تأتي من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي.

ينبغي لترامب أن يفوز بسهولة، ولكن يتعين عليه أن يساعد شريحة حاسمة من الناخبين على فهم الاختيار الأساسي الذي يواجههم. ويبدأ ذلك باختيار نائب الرئيس الذي يتفوق على نائب الرئيس هاريس في الفكر والخبرة.

المصدر: فوكس نيوز

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