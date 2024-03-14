إسرائيل تدعو الولايات المتحدة إلى عدم التدخل

توقعات إقالة نتنياهو تدق إسفينًا جديدًا بين واشنطن وتل أبيب. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

حذرت إسرائيل الولايات المتحدة من التدخل في شؤونها الداخلية. والسبب هو تقرير مجتمع الاستخبارات الأمريكية حول التهديدات في مجال الأمن القومي، والذي يتوقع رحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وانهيار ائتلافه الحاكم نتيجة للحرب في غزة.

ومع ذلك، يضيف مكتب مدير المخابرات الوطنية أن "الكثير يتوقف على قرارات إسرائيل بشأن كيفية التعامل مع قطاع غزة بعد الحملة العسكرية، وكذلك على حجم ونطاق دعمها للسلطة الفلسطينية". المسؤولون الأمنيون الأميركيون، واثقون من أن الجيش الإسرائيلي قد يواجه "مقاومة طويلة الأمد" من الفلسطينيين ويتورط في غزة في محاولة لتدمير هيكل حماس المعقد تحت الأرض.

وفي محادثة مع موقع Axios، قال مسؤولون إسرائيليون إن تقويم مجتمع الاستخبارات الأمريكي يبدو غير عادي إلى حد بعيد. ووفقا لهم، فإن مثل هذه التصريحات بخصوص نتنياهو وحكومته لا يمكن إلا أن يكون قد تم الاتفاق عليها على أعلى المستويات.

في الولايات المتحدة، يناقشون مختلف الإجراءات للضغط على حليفتهم، لكن المسؤولين لا يريدون حتى الآن التحدث بصراحة عن الحد من صادرات الأسلحة.

وأوضح مصدر لموقع أكسيوس أن واشنطن قد توافق على فرض عقوبات في المجال الدبلوماسي. ووفقا لهم، في حال اقتحام رفح، فمن المحتمل أن يوافق الجانب الأمريكي على دعم قرارا بمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع. علما بأن الولايات المتحدة، منذ بداية الأعمال القتالية النشطة في قطاع غزة، استخدمت حق النقض ضد مثل هذه المبادرات ثلاث مرات. وشدد مصدر أكسيوس على أن نتنياهو "إذا قرر تحدي بايدن والقيام بمثل هذه العملية، فسيؤدي ذلك إلى مواجهة".

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