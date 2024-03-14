حزمة المساعدات الأميركية لأوكرانيا لن تكفي طويلًا. حول ذلك، كتب ألكسندر كوديليا، في "كومسومولسكايا برافدا":

أعلن البنتاغون عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، بينما المشروع الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات عالق في الكونغرس منذ أكتوبر 2023.

بالمناسبة، عشية ذلك، نشر البنتاغون قائمة كاملة بجميع المساعدات العسكرية التي قدمت لأوكرانيا على مدى العامين الماضيين، وبلغت 44.2 مليار دولار.

ومن بين أشياء أخرى، شملت القائمة 39 نظام HIMARS وباتريوت، وأكثر من 2000 من منظومات الدفاع الجوي المحمولة من طراز Stinger، و12 نظام NASAMS، و31 دبابة من طراز Abrams و45 أخرى من طراز T-72B، و20 مروحية من طراز Mi-17، ونحو 200 مركبة مشاة قتالية من طراز برادلي.

وفي الوقت الحالي، استنفدت الولايات المتحدة مواردها تقريبًا لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقد أكد الخبير العسكري والباحث في قطاع السياسة الخارجية والمحلية الأميركية في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، إيليا كرامنيك، لـ كومسومولسكايا برافدا" أن حزمة المساعدات المعتمدة البالغة 300 مليون دولار لن تكفي لفترة طويلة، وقال:

"هذه حزمة صغيرة نسبيًا. وقد تم تخصيص مساعدة مثلها في الخريف الماضي، عندما بدأت الأموال المخصصة في النفاد.

ولكن، بالنظر إلى أنه لا تزال هناك مساعدات أوروبية، وهناك منظمات خاصة في الغرب تقدم الدعم لأوكرانيا، فإن هذا سيحافظ بطريقة أو بأخرى على القدرة القتالية الأوكرانية. لكن لا يمكن أن يحقق نصرا في ساحة المعركة، وهو ما يحلم به الجميع هناك.

أما بالنسبة لمواعيد التسليم، بناء على تجربة العامين الماضيين، فإن عملية نقل الأسلحة الموجودة في المستودعات تستغرق من عدة أيام إلى عدة أسابيع.

ولم يتم إحراز أي تقدم بشأن الحزمة الكبيرة من المساعدات المالية لكييف منذ فبراير. وبالنظر إلى أنه عام انتخابي في الولايات المتحدة، فهناك خلافات جدية بين الديمقراطيين والجمهوريين، ومن الصعب التنبؤ بأي شيء".

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