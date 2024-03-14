سيارات فارهة وماس وسبائك ذهبية ثمن فساد آل بايدن

يرى جوناثان تورلي، الأستاذ في جامعة واشنطن، أن هانتر بايدن وبوب مندنيز يواجهان تهم فساد متماثلة إلا أن العيون مفتوحة على مندنيز ومغلقة على هانتر. فوكس نيوز

كان السيناتور بوب مينينديز، ديمقراطي من نيوجيرسي، أمام المحكمة هذا الأسبوع بسبب لائحة اتهام بديلة أخرى قدمها المدعون الفيدراليون في المنطقة الجنوبية من نيويورك. وبدلاً من التهم الأربع الأصلية، يواجه الآن 18 تهمة مع زوجته نادين أرسلانيان مينينديز والمتآمرين المزعومين وائل حنا وفريد دعيبس.

الأمر الأكثر بروزًا ليس تكاثر التهم، بل عدم وجود اتهامات مماثلة في القضية المعلقة ضد هانتر بايدن. ولطالما أثار البعض منا مخاوف بشأن التشابه المذهل في السلوك المزعوم في كلتا الحالتين، ولكن عدم وجود اتهامات مماثلة ضد نجل الرئيس يثير التساؤلات.

مينينديز متهم بقبول سيارة مرسيدس بنز بقيمة 60 ألف دولار كجزء من الممارسات الفاسدة. وفي حالة هانتر، كانت سيارة فيسكر الرياضية بقيمة 142 ألف دولار. وكانت هناك سبائك ذهبية تصل قيمتها إلى 120 ألف دولار لمندنيز مقابل ماسة لهانتر بايدن يُزعم أن قيمتها تبلغ 80 ألف دولار.

تكمن وراء كلتا الحالتين مزاعم أساسية عن استغلال النفوذ والفساد. ومع ذلك، وجهت وزارة العدل التهم لمينينديز مع التقليل من التهم الموجهة إلى بايدن.

يتضمن ذلك اتهام مينينديز بأنه وكيل أجنبي غير مسجل بموجب قانون تسجيل الوكلاء. وقال الكثير منا لسنوات إن معاملة هانتر بموجب قانون هذا القانون تختلف بشكل كبير عن معاملة شخصيات ترامب المختلفة مثل رئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت وكذلك مينينديز.

والآن هناك طبقة جديدة من المقارنات المثيرة للقلق التي يتعين استخلاصها في الحالتين.

تتضمن لائحة الاتهام البديلة اتهامات جديدة بعد التماس وتعاون المتهم السابق في مينينديز ورجل الأعمال خوسيه أوريبي.

ويبدو أن أوريبي قدم الأساس لبعض الاتهامات الجديدة، بما في ذلك رواية مع نادين مينينديز؛ حيث يُزعم أنها سألت أوريبي عما سيقوله لسلطات إنفاذ القانون بشأن المدفوعات المستخدمة لشراء سيارة مرسيدس بنز مكشوفة، فقال أوريبي إنه يمكنه القول إن الدفعة كانت قرضا. وردت نادين مينينديز قائلة: "يبدو الأمر جيدا".

أشار آل بايدن مراراً وتكراراً إلى المدفوعات من مصادر أجنبية على أنها "قروض". ومن أشهر هذه الملايين التي قدمها محاميه كيفن موريس. وفي بعض الحالات، تلقى جيمس، شقيق الرئيس جو بايدن، أموالاً أجنبية ثم أرسلها على الفور إلى الحساب الشخصي للرئيس الذي تم وضع علامة عليه كسداد القرض. اعترف جيمس بأن مبلغ الأربعين ألف دولار كان قادمًا من الصينيين.

ورفضت وزارة العدل في قضية مينينديز المطالبة بالقروض باعتبارها مجرد محاولة واضحة لإخفاء استغلال النفوذ. ولا يشمل ذلك الدفعة القابلة للتحويل فحسب، بل أكثر من 23 ألف دولار دفعها أحد رجال الأعمال مقابل الرهن العقاري لزوجة السيناتور.

يتقاسم مينينديز وبايدن مجموعة من الهدايا الفاخرة والسيارات والقروض. ومع ذلك، كان القاسم المشترك الأكثر أهمية هو الفساد الأساسي. وكلتا الحالتين تعتبران مثالين كلاسيكيين لاستغلال النفوذ، والذي كان منذ فترة طويلة صناعة منزلية في واشنطن العاصمة.

ما لا يشتركون فيه هو نفس المستوى من الملاحقة القضائية أو الدعم الصحفي. مينينديز منبوذ في واشنطن وهانتر هو نجل الرئيس. ويلقي الكثيرون اللوم على مينينديز ليس لكونه فاسدًا ولكن لكونه منفتحًا بشأن هذا الأمر. وفي الحقيقة تمت مقاضاة آخرين بسبب سلوك مشابه لسلوك هانتر، الذي ادّعى أنه ضحية واتهم المحكمة بالانتقائية.

وفي أحدث ملف، رفض المستشار الخاص ديفيد فايس ادعاءات هانتر ووصفها بأنها "كاذبة بشكل واضح" وأشار إلى أن هانتر بايدن كان يتباهى فعليًا بانتهاكاته وشارك في جهود واضحة للتهرب من الضرائب وإخفاء جرائمه.

وأشار فايس كذلك إلى أن المتهمين الآخرين لم يكتبوا "مذكرات أدلوا فيها بأقوال لا حصر لها تثبت جرائمهم وتلفت الانتباه إلى سلوكهم الإجرامي. وقد كان ذلك بمثابة إلغاء مدمر لادعاءات هانتر، لكنه لم يتناول الإغفال الواضح للتهم الموجهة ضد مينينديز، بما في ذلك اتهامات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

كما أنه لا يتناول حقيقة أن وزارة العدل لم تسمح فقط بتطبيق قانون التقادم على الجرائم الكبرى، ولكنها سعت إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق فاحش مع عدم وجود عقوبة السجن لهانتر. وانهارت الأمور فقط عندما قرر القاضي طرح بعض الأسئلة السريعة على المدعي العام، الذي اعترف بأنه لم ير قط اتفاقًا بهذا السخاء مع المدعى عليه.

وأشار فايس في ملفه إلى أنهم رفعوا جرائم جديدة فقط بعد أن رفض المستشار القانوني لهانتر تغيير الاتفاقية وأصر على أنها تظل قابلة للتنفيذ بالكامل.

وبينما يستمر هانتر في الادعاء بأنه ضحية الملاحقة القضائية الانتقائية في محاكم مختلفة، لا يحتاج القضاة إلا إلى النظر في قضية مينينديز لمعرفة حقيقة الأمر. هانتر ليس ضحية الملاحقة القضائية الانتقائية ولكنه مستفيد من معاملة خاصة في النظام القانوني.

المصدر: فوكس نيوز

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