روسيا مستعدة لحرب اقتصادية مع الغرب. حول ذلك، كتبت ليوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو":

قامت الدول الغربية بتجميد حوالي 260 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، معظمها في دول الاتحاد الأوروبي.

ولا تزال بروكسل مستعدة لسحب "ضريبة دخل" من هذه الأصول المجمدة، تتراوح بين 15 و20 مليار يورو حتى العام 2027، أي نحو 3 مليارات يورو سنويًا.

في الخامس عشر من آذار/مارس الجاري، ستقدم المفوضية الأوروبية خطة لتحويل فوائد المبلغ المجمد إلى ميزانية الاتحاد. وبحسب بلومبرغ ستجري مناقشة ذلك في القمة التي ستعقد في بروكسل يومي 21 و22 آذار/مارس.

حوالي 70٪ من جميع الأصول الروسية المجمدة في الغرب محفوظة لدى Euroclear البلجيكية، بما يعادل أوراق مالية وسندات مختلفة للبنك المركزي الروسي بقيمة 190 مليار يورو.

وبحسب رويترز، فإن البنك المركزي الروسي، ردًا على إجراءات الاتحاد الأوروبي، سيرفع دعوى قضائية أمام المحاكم الروسية و"سيستحوذ على الأرجح على 33 مليار يورو من أموال يوروكلير المحفوظة في موسكو". وسيكسب أيضًا دعوى استعادة الودائع، مع التعويض النقدي، في هونغ كونغ ودبي. وهما ولايتان قضائيتان لا تعترفان بالعقوبات الغربية. وربما هناك غيرهما.

وأضاف المسؤول أنه إذا نفد رأس مال يوروكلير، فسيتعين على البنك المركزي البلجيكي إلغاء ترخيصه، الأمر الذي قد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.

بعد بلجيكا، سيأتي دور سويسرا. ومن ثم الحرب الاقتصادية.

وبحسب مصدر روسيي مطلع، "يمكن لروسيا أن تعلن بشكل مباشر بدء حرب اقتصادية واسعة النطاق، وأن تعرب عن استعدادها لشنها بكل الوسائل والأساليب المتاحة".

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