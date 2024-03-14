هل يتمكن الكونغرس الأمريكي من إغلاق تيك توك؟

يحاول أعضاء الكونغرس تمرير مشروع قانون يجبر مالكي تيك توك على البيع، فكيف سيؤثر هذا القانون على المستخدمين الأمريكيين؟ ميغان ماكارديل – واشنطن بوست

يخشى بعض المسؤولين الأمريكيين في الكونغرس من تأثير تيك توك على المؤسسات ووسائل الإعلام والجامعات والمشاهير. ومن الواضح أنه كلما كان التأثير أعمق، خاصة من الجانب السياسي، كلما تعاظمت المخاوف. ولهذا السبب قد يجبر الكونغرس Byte Dance، المالك الصيني لتطبيق Tik Tok، إما على سحب التطبيق أو إغلاقه في الولايات المتحدة.

في الواقع يحصل حوالي ثلث الشباب الأميركيين على أخبارهم بانتظام من تيك توك. ولكن حتى لو كان تيك توك امتدادا لوسائل الإعلام الصينية، إلا أن هناك طرقا ومواقع أخرى يحصل الأمريكيون من خلالها على الأخبار، ولا تمتلكها الصين. وقد يكون لدى تيك توك القدرة على دفع عدد قليل من الناس نحو وجهات نظر أكثر ودية للصين، ولكن الوضع حساس في هذه الحالة؛ إذ أن هناك مغامرة بثقة المستخدم.

ولسوء الحظ، عندما طرحت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب مشروع قانون من شأنه أن يجبر شركة بايت دانس على سحب استثماراتها، يبدو أن أحد الأشخاص في تيك توك فكر: "يا لها من فرصة عظيمة لإثبات أن الصقور في الصين على حق!"

كان من الحكمة أن تظل هادئًا وأن تعمل عبر القنوات الخلفية، مما يطمئن أعضاء الكونغرس القلقين إلى أن معظم مستخدمي تيك توك مشغولون جدًا بمحاولة إتقان التشاتشا، بحيث لا يمكنهم القلق بشأن السياسة. لكن تطبيق تيك توك فعل العكس وبدأ في إرسال رسائل تحث هؤلاء المستخدمين على الاتصال بالكونغرس لتقديم شكوى.

وسرعان ما غمرت المكالمات الهاتفية أعضاء مجلس النواب، والتي بدا أن بعضها يأتي من المراهقين. وبطبيعة الحال، لا يشكل المراهقون قاعدة تصويت موثوقة. لكن الأمر أثار خوف بعض أعضاء الكونغرس، وتمت الموافقة على مشروع القانون الذي يتطلب سحب الاستثمارات من اللجنة بالإجماع. ويقول زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، جمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، إنه قد يطرحه للتصويت في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

واصل تيك توك حملته اعتبارًا من يوم الاثنين، الأمر الذي يزيد الأمور سوءًا. ورغم أن مشروع القانون قد يواجه مقاومة أشد في مجلس الشيوخ، فكلما أظهرت الشركة قدرتها على التأثير على الرأي العام الأمريكي، كلما زاد حرص الكونغرس على المضي في القانون. ولكن حتى لو تم تمريره ووقعه بايدن، فلا يزال هناك الكثير من العقبات لإتمام عملية البيع فعليًا.

يجب أن يحظى هذا القانون أو أي قانون مماثل بموافقة المحاكم، حيث سيواجه تدقيقا إضافيا لأنه يهدد منصة حيث يمارس عشرات الملايين من الأميركيين حقوقهم التي يكفلها التعديل الأول للتعبير عن أنفسهم. هذه ليست مشكلة لا يمكن التغلب عليها، خاصة إذا كنا نتحدث عن سحب الاستثمارات بدلا من الحظر.

لقد قامت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بتقييد الملكية الأجنبية لمحطات البث، وتم الضغط على المالكين الصينيين لتطبيق Grindr للمواعدة لسحب الاستثمارات في عام 2020 بسبب مخاوف الأمن القومي. ولكن السؤال: هل سيتمكن الكونغرس من دفع شركة Dance Byte للبيع خلال 180 يومًا؟

من المؤكد أن تيك توك ستبيع نفسها مقابل الكثير من المال. فقد بيعت Grindr بحوالي 600 مليون دولار. ويعدّ تيك توك أحد أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية نجاحًا في العالم، ومن المرجح أن يصل سعره إلى مئات المليارات.

وبما أن الإطار الزمني لمشروع القانون الحالي قصير بسبب صعوبة العثور على مشتر، سيكون الطرح العام الأولي غير عملي. ويمكن أن تتقدم إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي لديها رأس مال كبير وخبرة كبيرة لدمج تيك توك. لكن هذا يتعارض مع نهج مكافحة الاحتكار الذي تتبعه إدارة بايدن، ومن غير المعروف كيف ستكون المنافسة بين شركات التكنولوجيا العملاقة التي ستتدخل في المعركة لتقديم عرض.

والأهم من كل ذلك هو أنه إذا حاولت الحكومة الصينية منع البيع فسيتم إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة، مما سيكلف أصحابه المليارات، وسيثير غضب أولئك الذين يستخدمونه.

كل هذا يجعل المستقبل غامضا إلى حد ما، فحتى لو تم تمرير مشروع القانون بشكل ما، عليّ أن أراهن أنه ربما سيتم بيع تيك توك يومًا ما. لكنني لا أراهن بالضرورة على حدوث ذلك يومًا ما قريبًا.

المصدر: واشنطن بوست

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