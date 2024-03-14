هذه الحرب يجب أن تنتهي!

الإعلام العبري: يرى الحاخام مايكل بويدن في إسرائيل أنه بعد مرور خمسة أشهر، حان الوقت لإعادة تقييم ما هو ممكن واقعياً. تايمز أوف إسرائيل

كل يوم نسمع في الأخبارعن إنجازات الجيش الإسرائيلي وعن المقاتلين الذين تم "تحييدهم"، لكن معظم الناس يدركون، كما قال الكثير منا منذ فترة طويلة، أنه لا يمكن تحقيق هدفي هذه الحرب. فلن يتم القضاء على حماس، وللأسف، لا يمكن إعادة العديد من الرهائن أحياء إلى ديارهم. وفي الواقع، لقد سمعنا بالفعل أن ما بين ربع وثلث الذين تم أسرهم قد ماتوا.

لا شك أن المرء يستطيع أن يتفهم الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى خوض الحرب، ولكن بعد مرور خمسة أشهر، حان الوقت لإعادة تقييم ما هو ممكن واقعياً.

إن الأزمة الإنسانية في غزة لا يمكن إلا أن تتفاقم والعالم يحمّل إسرائيل المسؤولية. وحتى الرئيس بايدن، الذي دعمنا منذ البداية، بل وسافر إلى إسرائيل في مهمة تضامن خاصة في بداية الحرب، لم يعد يوافق على الطريقة التي تدار بها الأمور. وقد يقال إن ذلك يرجع إلى اعتبارات داخلية تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن هذا لا يعني أن إسرائيل تستطيع أن تتجاهل مخاوفه.

لكن الأهم هو ما حدث لإسرائيل. هناك عدد قليل من الإسرائيليين الذين اضطروا إلى خوض حرب بهذه المدة في حياتهم. نحن أمة تحت الحصار. لا تزال معظم شركات الطيران الأجنبية تبتعد، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو حقيقة أن شمال وجنوب بلادنا أصبحا غير صالحين للسكن. ولم يضطر مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الفرار من منازلهم فحسب، بل حرموا أيضًا من سبل عيشهم. إلى متى يمكن لدولة أن تعيش هكذا؟

من المفهوم أن رئيس الوزراء نتنياهو يريد مواصلة الحرب، لأنه عندما تنتهي، سيكون عليه أن يجيب على لجنة تحقيق ستتناول دوره في الأحداث التي أدت إلى السابع من أكتوبر. وسيتعين عليه أيضًا التعامل مع المحاكمات الجارية، والمتهم فيها بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة. ومع ذلك، ليس هذا سببًا لاستمرار بيني غانتس وغادي آيزنكوت في دعم حكومته الائتلافية.

إذا كانوا لا يريدون أن يتم تشويههم بنفس الفرشاة، فقد حان الوقت بالنسبة لهم للاستقالة من الحكومة وفرض إجراء انتخابات. سوف يتساءل البعض كيف يمكن لإسرائيل أن تذهب إلى صناديق الاقتراع في زمن الحرب، لكننا أجرينا للتو انتخابات بلدية ولم تنهار بلادنا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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