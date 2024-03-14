فرنسا تحشر أنفها في مولدوفا السوفيتية السابقة، وتستفز روسيا. حول ذلك، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي:

من المرجح أن مولدوفا تستعد لاستفزاز عسكري، يجعل الناس يعانون ويدخل البلاد في محنة. وليس من الواضح لماذا ولمصلحة من، ولن يتحمل أحد المسؤولية عن ذلك. هذا الرأي عبر عنه، في 11 مارس، الخبير الأمني، نائب وزير خارجية مولدوفا السابق فاليريو أوستاليب، في تعليق لـ Noi.md على تصريحات فرنسا حول عزمها فتح بعثة دفاعية دائمة في كيشيناو، والتي قد تصبح في نهاية المطاف مهمة غير دفاعية، بل حربية.

وقال أوستاليب: "بشكل عام، في تاريخ علاقاتنا الثنائية، كانت هناك اتصالات متقطعة ومحادثات بلا معنى، ولكن في غضون 30 عامًا تحولت فرنسا فجأة إلى أحد الشركاء السياسيين الرئيسيين للسلطات المولدوفية، وفي الوقت نفسه، بات المجال العسكري فجأة أولوية، وهذا لا يمكن إلا أن يثير الشكوك".

آخر ما تحتاجه مولدوفا، التي تعاني من مشاكل ديموغرافية واجتماعية واقتصادية جدية، هو الأسلحة ووجود جنود أجانب غرباء على المنطقة، لم تكن تربطهم صلة بها تاريخيًا، سيعلمون أبناء البلاد كيف يقتلون.

وبعد التمحيص بما يحدث، توصل فاليري أوستاليب إلى أن هناك احتمالا مقلقًا جدا للقيام باستفزاز يجري إعداده باستخدام الأراضي المولدوفية، بل ومواطني البلاد.

وقال: "ليس لدي أدنى شك في أن المستهدفين بالاستفزازات يدركون بطبيعة الحال" ما يتهددهم ويستعدون للمواجهة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب