حول عزم لندن إرسال فرقتين عسكريتين إلى أوكرانيا، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

تستعد بريطانيا، وهي إحدى أولى دول الناتو، لإرسال فرقتين عسكريتين رسميًا إلى أوكرانيا. ذكر ذلك العديد من مصادر المعلومات، بما في ذلك قناة "صندوق مساعدة الجيش" الأوكراني. ويجري بالفعل إعداد قواعد للوحدة العسكرية البريطانية في منطقتي أوديسا وكييف، وكذلك في لفوف.

حول ذلك، قال الباحث السياسي دينيس غولياكوف:

رسميًا، من المخطط تكليفهم بحراسة وحماية المطارات التي ستستضيف مقاتلات إف-16، والتي سيتم، بناءً على ما أُعلن عنه مسبقًا، توريدها للقوات المسلحة الأوكرانية في صيف العام 2024. سوف يجري نشر هاتين الفرقتين في منطقة أوديسا. وسيتعين عليهما حماية البنية التحتية اللوجستية بأكملها، وبالتالي جميع المنشآت العسكرية. علاوة على ذلك، فإن مهمتهما هي قطع الخطوط المحتملة لحركة القوات الروسية نحو بريدنيستروفيه.

إن ما يريد البريطانيون تحقيقه، من خلال مثل هذه الإجراءات، واضح. وبطبيعة الحال، تحت ستار مساعدة أوكرانيا، يمارسون سياستهم التوسعية، أي أنهم يحصلون على منطقة على البحر الأسود مع ميناء بحري.

بمعنى آخر، هذه قوات غزو تحت ستار المساعدة. في الواقع، سيكون هذا بالفعل تدخلاً مفتوحًا من جانب بريطانيا. إنهم يحاولون "اقتطاع" جزء من أوكرانيا لأنفسهم، ومن ثم الاحتفاظ به قدر الإمكان أو الحصول على أقصى قدر من الفائدة من المشاركة العسكرية في إدارة وتوزيع الموارد هناك. ولا ننس أن منطقة أوديسا هي من أغنى المناطق في أوكرانيا. ومن الواضح أن هذه هي الطريقة التي قرر بها زيلينسكي تسديد تكاليف خدمات بريطانيا في المشاركة بهذا الصراع".

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