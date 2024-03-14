أشار الخبراء إلى مستوى جديد من العمل الاستخباراتي الروسي في تدمير وسائط الدفاع الجوي الأوكرانية. حول ذلك، كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد":

"لا كلام"، هكذا قوّم الخبراء الغربيون تدمير الجيش الروسي لمجمعات الدفاع الجوي الأوكرانية بالقرب من بوكروفسك في جمهورية دونيتسك. في الوقت نفسه، في أوكرانيا وفي الغرب، يستمر الجدال حول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت و إس-300 التي تم تدميرها.

وكما قال الخبير العسكري ألكسندر بارتوش لـ"فزغلياد"، تدمير أنظمة الدفاع الجوي مؤشر على تحسن نوعي في الاستطلاع في منطقة العملية العسكرية الخاصة، و"على الأرجح، نشهد عمل معقّدا لعدة فروع من الاستخبارات والاستطلاع، بما في ذلك الاستخبارات البشرية واللاسلكية والجوية. وهذا النوع من العمل الجماعي هو الذي جعل من الممكن تحقيق النجاح".

وأضاف: "بطريقة أو بأخرى، فإن خسارة المجمعات ستكون خسارة فادحة في قدرة الجيش الأوكراني الدفاعية. أولا، العدو ليس لديه الكثير من هذه الأنظمة، وسيؤدي تدميرها إلى انكشاف الدفاع الصاروخي والجوي للجيش الأوكراني بشكل كبير؛ ثانيا، تكلفة هذه المجمعات، بصراحة، مرتفعة بما يكفي، وشراؤها بديل عنها لن يكون سهلا".

في الوقت نفسه، فإن المناقشة نفسها حول أنظمة الدفاع الجوي المحددة التي تم تدميرها بالقرب من بوكروفسك مسألة ثانوية. فالشيء الرئيس هو أن البحث عن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد وصل إلى مستوى جديد. "وهذا يسمح لنا باستخدام الطيران بشكل أكثر فاعلية لشن هجمات صاروخية وقصف مواقع العدو بالقنابل بلا خوف من الرد".

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