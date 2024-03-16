لماذا أصبح الإنجاب صعبا في الولايات المتحدة؟

التضخم يجعل الأساسيات لا يمكن تحملها والأجيال الشابة تدفع نصيبها في اقتصاد بايدن. ألبا كوباس فانتووزي – فوكس نيوز

ناقشت الدكتورة نيكول سافير من قناة فوكس نيوز يوم الأحد كيف يؤثر الاقتصاد الحالي في ظل إدارة بايدن على عادات الإنفاق لدى الأجيال الشابة مع المضيفين المشاركين في برنامج The Big Weekend Show.

قالت سافير: يبدو أن الجيل Z وجيل الألفية يدفعون نصيبهم العادل في اقتصاد بايدن. إنهم يشترون الآن ويدفعون لاحقًا مقابل الضروريات اليومية. في الواقع، إنهم يفعلون ذلك كثيرًا. وتابعت: لقد ارتفعت أسعار بعض السلع مثل سوائل الولاعة وأجزاء الكمبيوتر المحمول ومساعدات انقطاع التنفس أثناء النوم بنسبة 300%.

وعلّق توم شيلو، مقدم برامج إذاعة فوكس نيوز: الناس يدركون أن كل شيء مكلف للغاية. لا يمكنهم شراء الغاز ولا يمكنهم شراء هذه السلع والخدمات التي نتحدث عنها. لذا، فإنهم يضعون كل شيء على بطاقات الائتمان.

وأضافت أنيتا فوجل، مراسلة فوكس نيوز: أجد اليوم أن جيل الشباب، جيل Z وجيل الألفية، يدركون التكلفة الباهظة التي تثقل كاهلهم. وأراهم يصنعون جداول بيانات. "كم يمكن أن تنفق؟ وكم سيكون بمقدورهم إنفاقه على الإيجار، والرهن العقاري، والرعاية الصحية، ومدخرات التقاعد؟

وعلقت فوجل قائلة: هل يمكنهم تحمل تكاليف إنجاب الأطفال؟ معظمهم يقولون: مهلاً، وفقًا لبعض الاستطلاعات، تكلفة تربية طفل واحد هي 300 ألف دولار.

وأضافت سافير: في الوقت الحالي، توجد هذه المجموعة غير الربحية المدعومة من ماكلاف وبرجر، وقد منحوا حملة جو بايدن 7.2 مليون دولار. وقال المساهم في قناة فوكس نيوز، جاي بنسون: إن الديمقراطيين اليوم هم أصحاب الأموال الكبيرة في السياسة. إنهم في الواقع يعترضون فقط على أموال الجمهوريين أو المحافظين في السياسة، ويهيمنون على لعبة المال باستخدام عبارات مثل "المال المظلم"،، التي يتظاهرون بمعارضتها، في حين أنهم في الواقع يستفيدون منها بشكل كبير.

وختم شيلو قائلا: أعتقد أن الديمقراطيين سيستخدمون هذه الأموال لمحاولة جمع الأصوات خلال الأشهر الثلاثة السابقة ليوم الانتخابات. إنهم يريدون فقط الحصول على حقائب مليئة بالأصوات.

المصدر: فوكس نيوز

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