في بروكسل يشككون بتكرار ممثل جمهورية الصين الشعبية "أطروحات موسكو". حول ذلك، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسمايا غازيتا":

يخطط الممثل الخاص لجمهورية الصين الشعبية للشؤون الأوراسية، لي هوي، لزيارة كييف ووارسو، بعد بروكسل. والغرض من رحلته إلى أوروبا هو دعم مبادرة الصين لإجراء مفاوضات سلام بين أوكرانيا وروسيا ولعب دور الوسيط.

وقال ممثلو بروكسل المشاركون في الاجتماع إن موقف الصين لم يتغير منذ جولة لي الأولى في أوروبا. فقد جلب مرة أخرى إلى أوروبا المقترحات نفسها المكونة من 12 نقطة التي جاء بها إلى أوروبا في المرة السابقة. ولذلك، ترى بروكسل أن الصين، بمبادرتها، لا تسعى إلى إنهاء الصراع، بل إلى إظهار أنها على اتصال مع أوكرانيا وحلفائها.

ولذلك، طالب ممثلو الاتحاد الأوروبي بكين، من جديد، بأن تثبت، بخطوات عملية، أنها ليست إلى جانب روسيا. الحديث، يدور، على وجه الخصوص، عن المساعدة في استعادة أوكرانيا الأطفال الذين تم نقلهم إلى روسيا، وضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

وقال الخبير الأميركي في العلاقات الروسية الصينية، رودريك كيفيرموتز، إن على أوكرانيا مع تغير مد العملية العسكرية الخاصة، "أن تسعى إلى مزيد من الاتصالات مع الدول ذات الثقل الدولي الأكبر، مثل الصين. وبكين نفسها في وضع أكثر نفعًا بفضل التغييرات في الجبهة لمصلحة روسيا".

كما قال نائب مدير معهد الصين وآسيا الحديثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي أويانايف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "بشكل عام، موقف الصين يلائم روسيا. وخطتها المكونة من 12 نقطة، التي طرحتها العام الماضي، لا تلبي مطالب أوكرانيا باستعادة حدود العام 1991".

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