يغامر الرئيس الأوكراني في تدخله بالنزاع المسلح في السودان. حول ذلك كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد":

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات الأوكرانية أرسلت سنة 2023، رغم خسائرها الفادحة ونقص الأفراد على الجبهة، جنودا إلى السودان للمشاركة في الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الرد السريع.

وقد رفض قائد المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف التعليق على المعلومات المتعلقة بإرسال جنود إلى السودان. لكنه أشار إلى جدوى مثل هذا القرار، مشيرا إلى أن روسيا لديها وحدات في أجزاء مختلفة من العالم والقوات المسلحة الأوكرانية تحاول ضربها.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي الأوكراني فلاديمير سكاتشكو: "يبدو لي مقنعا أن يكون زيلينسكي قد أرسل عسكريين إلى السودان، فقد كانت هناك بالفعل حالة أُرسلتْ فيها وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية إلى العراق؛ بالإضافة إلى ذلك، ففي العام 2008، عندما كان يوشينكو في السلطة في كييف، تم سحب أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا من الخدمة القتالية، ونقلها إلى جورجيا. فارتكاب أعمال ضد روسيا في الخارج، حتى على حساب دولتهم، سلوك طبيعي بالنسبة لهم".

"ربما يكون وراء قرار زيلينسكي عدة أسباب. بالدرجة الأولى المال والخوف من روسيا، والذي من السهل أيضا تحويله إلى تمويل. لقد أراد (زيلينسكي) أن يُظهر أنه يحارب موسكو في جميع أنحاء العالم، لذلك هو بحاجة إلى المال والأسلحة. ولا ينبغي أيضًا استبعاد أن تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بتنفيذ مهام غربية (ضد الروس) حول العالم من أجل الحصول على أموال إضافية".

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