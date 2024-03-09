إلى متى يتحمل الأوروبيون الخسائر كرمى لعيون أوكرانيا؟ حول ذلك، كتب دميتري بلوتنيكوف، في "برافدا رو":

الحصار المفروض على الحدود الأوكرانية من جهة بولندا، وفشل خطة جلب القوات الفرنسية، وافتضاح محادثة ضباط الجيش الألماني، وأخيراً فقدان أفدييفكا، والتراجع على طول الجبهة بأكملها، أشياء لا تحسد عليها سلطات كييف.

تقوم موسكو باستمرار بإضافة معلومات إلى ملف دول الناتو. وعندما يُستكمل الملف، آمل حقًا أن ينتقل الكرملين من التحذيرات إلى الخطوات الحقيقية.

ومن الواضح أن أحدًا في الاتحاد الأوروبي لا يريد دفع الثمن. ولهذا السبب، تحاول دول العالم القديم اليوم أن تتبرأ من كييف بسرعة وتثبت أنها مع السلام. واليوم، أصبحت الأصوات تسمع بوضوح أكثر عن ضرورة ترك الأصول الروسية المجمدة وشأنها، على الرغم من أن أوروبا هددت مؤخرًا بالتعويض عن تكاليف دعم أوكرانيا من هذ الأموال. والآن، لا توجد وحدة بشأن هذه القضية، لأن "العواقب التي قد يتحملها الاتحاد الأوروبي قد تكون أكبر مما يحتمل.

ويضرب هذا الانقسام الأوروبي أوكرانيا. فلم يعد الناس يصدقون زيلينسكي وهو نفسه يفقد الأمل في الحصول على مزيد من مساعدات الغرب.

لقد ضحت أوروبا بالكثير من أجل أوكرانيا، وخسرت الكثير من الأموال، بسبب خضوعها للمصالح العسكرية الأوكرانية. لكن الوقت الذي كان فيه الناس العاديون يتعاملون مع ما كان يحدث بالتضامن والتفاهم قد ولى.

اليوم تُسمع مثل هذه الكلمات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. ولا يسعنا إلا أن ننتظر حتى تبدأ حكومات الدول الغربية في مراعاة مصالح شعوبها. لسبب ما، يبدو لي أن هذا يتناسب طردًا مع مدى تقدم روسيا في العملية العسكرية الخاصة.

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