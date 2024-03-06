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نيزافيسيمايا غازيتا

الأمريكيون يخوضون حربًا عمياء ضد الحوثيين

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الأمريكيون يخوضون حربًا عمياء ضد الحوثيين
RT
الأميركيون يخوضون حربًا عمياء ضد الحوثيين
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يشكو البنتاغون من عدم كفاية البيانات الاستخباراتية عن المواقع في اليمن. حول ذلك، كتب ايغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

 

استمرار الحملة العسكرية الأمريكية البريطانية في اليمن يعوقه نقص المعلومات الاستخبارية. هذا ما يقوله المسؤولون العسكريون الأميركيون عند تحليل الضرر الذي ألحقته العملية الدولية لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر بالإمكانات العسكرية لحركة الحوثيين أنصار الله. ووفقا لهم، لم يكن لدى الولايات المتحدة معلومات مفصلة عن حجم الترسانات التي كانت بحوزة الحوثيين قبل بدء الهجمات الجماعية في يناير من هذا العام.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، يوري ليامين، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "معرفة أن الحوثيين اليمنيين يمتلكون أسلحة معينة شيء، وشيء آخر هو الحصول على معلومات عن الأماكن الفعلية لتجميعها وتخزينها، وانتشارها. أي أنه يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل تقويم الأسلحة التي يمتلكها الحوثيون حتى على أساس ما استخدموه في وقت سابق خلال الأعمال القتالية ضد التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وما عرضوه في استعراضاتهم في 2022-2023. ومع ذلك، يتمتع الحوثيون بسنوات عديدة من الخبرة في القتال في ظروف يتمتع فيها العدو بتفوق جوي ساحق وإمكانات استخباراتية قوية".

وذكّر ليامين بأن التحالف السعودي، الذي شن حربًا ضد الحوثيين من الجو، تلقى معلومات استخباراتية، بما في ذلك من الولايات المتحدة نفسها. "ولهذا السبب، تقوم قوات أنصار الله بتمويه أسلحتها بعناية. بل، وبقدر ما يمكن الحكم، فإن الحوثيين فعالون للغاية في حماية المعلومات الداخلية من التسريبات. ومن المهم أن الولايات المتحدة وحلفائها لا يستطيعون حتى وقف توريد الأسلحة من إيران إلى اليمن، ناهيكم بتقدير حجمها بدقة".

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