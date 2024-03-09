حول نقاط ضعف الدبابة الأميركية، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

كان لا بد من إرسال دبابات أبرامز الأميركية، التي كانت تحفظها القوات المسلحة الأوكرانية كقرة عينها، إلى خط المواجهة. وهناك، تبين أن ابنة المجمع الصناعي العسكري الأميركي تحترق ليس أقل من "ليوبارد" الألمانية. على الأقل، خلال الأيام الأربعة الماضية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ثلاث دبابات أبرامز من أصل 31 تم تسليمها إلى أوكرانيا.

تظهر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بدبابات أبرامز المحترقة بوضوح أنها غير محمية بشبك معدني ملحوم بالدروع، من الطائرات المسيرة التي أصبحت شائعة الاستخدام خلال العملية الروسية الخاصة. بات الشبك المعدني يسمى بالـ "منقل" في أوساط الجيش. نحن والقوات المسلحة الأوكرانية نجهز بها جميع المركبات القتالية تقريبًا. تمنع الشبكة الطائرة المسيرة الانتحارية من الوصول إلى هيكل الدبابة من أجل خرق الدروع بطاقة نفاثة تراكمية.

الصحفي العسكري ألكسندر زيموفسكي ذكر السبب. فوفقا له، منذ الأيام الأولى لوصول دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، حاول متخصصون في القوات المسلحة الأوكرانية تركيب "شِباك" عليها. لكنهم لم يتمكنوا من لحم أي شيء بأبراج وهياكل هذه المركبة المدرعة الأميركية. السبب: عدم توافق تقنيات معالجة المعادن.

طلبت "موسكوفسكي كومسوموليتس" من كبار الخبراء في مجال المركبات المدرعة التعليق على هذا التفسير. فأشار رئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن"، فيكتور موراخوفسكي، إلى أن التفسير عملي. ذلك أن درع أبرامز نفسه متعدد الطبقات. والطبقة الخارجية قد تكون من مواد خاصة لا يمكن لحامها".

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