أين يمكن أن تنتشر قوات الناتو في أوكرانيا وما مصيرها؟ حول ذلك، كتبت سفيتلانا سايكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

أثار حديث إيمانويل ماكرون عن النظر في إرسال قوات من حلف الناتو إلى أوكرانيا، الكثير من الجدل. فسارع زعماء عدد من دول الحلف إلى التأكيد على أن هذا لن يحدث؛ في حين أيد آخرون، على العكس من ذلك، الفكرة التي عبّر عنها الرئيس الفرنسي بحماسة.

وفي وقت لاحق، أوضح الجانب الفرنسي أن الوحدات الأجنبية في أوكرانيا يمكنها القيام بمهام "غير قتالية".

وفي رأي المحلل العسكري أليكسي سوكونكين، هذا يعني إرسال قوات أوروبية إلى الحدود الأوكرانية مع بيلاروس. ويرى سوكونكين أن أوكرانيا، من خلال نشر وحدات حلف شمال الأطلسي على الحدود، ستتمكن من تحويل الآلاف من جنودها لسد الثغرات في الجبهة.

وقال: "قوات الناتو لن تقف على الحدود مع روسيا، رغم أنها ستكون ضد روسيا. وفي الوقت نفسه، من الناحية القانونية، لن تدخل وحدات الناتو في تماس قتالي مع القوات الروسية. وبالتالي، فإن الغرب يخلق الظروف التي تجعل الحرب المباشرة مع روسيا ممكنة فقط إذا حاولت روسيا التحرك نحو كييف عبر الأراضي البيلاروسية".

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي متلازمة "الضفدع المسلوق" إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. وذكّر سوكونكين كيف تشكلت القوات الإقليمية تدريجيًا في أوكرانيا.

وأضاف: "سيحدث الشيء نفسه مع المشاركة "غير القتالية" لقوات الناتو، إذا تم اتخاذ قرار بإرسالها إلى أوكرانيا. في البداية، ستقف على الحدود وتستمتع بالحياة. وبعد ذلك، في لحظة مناسبة، سيتم استدعاؤها لوقف اختراقات القوات الروسية، لأن القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون لديها جنود لهذه المهمة. وسوف تطير التوابيت إلى جميع أنحاء أوروبا".

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