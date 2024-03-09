فرنسا تتورط أكثر فأكثر في القتال ضد روسيا. حول ذلك، كتب دميتري نيفزوروف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

لا تكتفي فرنسا بالدعوة إلى تنظيم "حملة صليبية" أوروبية ضد روسيا، بل وترسل عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا، تحت ستار متطوعين ومرتزقة؛ وتقوم، بنشاط، بتسليح القوات المسلحة الأوكرانية بأسلحتها بعيدة المدى. وقد أضافت باريس الرسمية أيضًا قنابل جوية موجهة عالية الدقة من طراز AASM Hammer إلى صواريخ SCALP. وتم تسجيل أول استخدام لها في اتجاه أفدييفكا.

ولم ينكر الفرنسيون أنفسهم هذه الإمدادات، فقد أعلنوا بالفعل، في كانون الثاني/يناير، من هذا العام أن باريس ستنقل حوالي 600 قنبلة جوية إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري ألكسندر إيفانوفسكي: "الهجوم على مصنع فحم الكوك في أفدييفكا، في رأيي، يمكن أن يكون له هدفان في وقت واحد. فهو نوع من القصف الاستعراضي لمنشأة روسية، ونوع من التحذير لدونيتسك بأن القصف لن يتوقف؛ والثاني، فلربما كان الهدف الرئيس من الضربة، هو تدمير أكبر قدر ممكن من آثار وجود العسكريين الفرنسيين في أفدييفكا".

سيكون من الخطأ القول إن القنبلة الجوية الفرنسية AASM Hammer لن تسبب مشاكل للجيش الروسي.

فهذه "الذخيرة بالطبع خطيرة وقوية. يجب على القيادة الروسية أن تضع في اعتبارها أن قوات الدفاع الجوي يجب أن تكون الآن جاهزة لصد هجمات قنابل JDAM الأميركية، وAASM الفرنسية. ونحن قادرون تمامًا على إسقاطها".

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