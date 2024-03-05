البيت الأبيض يتجه للمطالبة بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في غزة

الإعلام العبري: يبدو أن البيت الأبيض يدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة سواء تم إطلاق سراح الرهائن أم لا. جيكوب ماجد - تايمز أوف إسرائيل.

صفق حشد كبير في ولاية ألاباما لنائبة الرئيس كامالا هاريس بعد دعوتها للتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، في إشارة إلى هدنة تستمر لستة أسابيع، كما هو مطروخ حاليا على الطاولة. وبررت هاريس هذه الدعوة للهدنة بالمعاناة الهائلة في غزة والضغوط الكبيرة على الإدارة لتشجع التفاوض بشأنها. وهو ما سيؤدي لإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

وقالت هاريس: "سيسمح لنا هذا ببناء شيء أكثر استدامة لضمان أمن إسرائيل واحترام حق الشعب الفلسطيني في الكرامة والحرية وتقرير المصير". وتتوافق تصريحاتها مع سياسة أمريكية طويلة الأمد مفادها أن أفضل طريقة لتأمين الهدنة هي من خلال صفقة الرهائن.

ومع ذلك، فإن الارتياح المتزايد الذي استخدم به مسؤولو الإدارة مصطلح "وقف إطلاق النار" في الأسابيع الأخيرة قد يشير إلى أن البيت الأبيض يتجه نحو المطالبة بوقف غير مشروط لإطلاق النار، بغض النظر عما إذا كان سيتم إطلاق سراح الرهائن أم لا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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