هل تقطع الهند إمدادات النفط العربية إلى الصين؟

هل تصل الخلافات بين دلهي وبكين إلى مواجهة عسكرية؟ حول ذلك، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

ستقوم البحرية الهندية ببناء قاعدة ثانية في أرخبيل لاكشادويب، على طريق الناقلات من خليج عدن ومضيق هرمز. وقالت دلهي إن هذا سيعزز الأمن في المنطقة، ويساعد السفن الهندية على إجراء عمليات ضد القراصنة وتهريب المخدرات. في الواقع، يتعلق الأمر بحقيقة أن الهند، التي لديها نزاع حدودي مع الصين في جبال الهيمالايا، ستكون قادرة على التحكم بنقل النفط عبر المحيط الهندي. وفي هونغ كونغ يرون في ذلك ردًا على إبعاد العسكريين الهنود من جزر المالديف.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل التنافس الهندي الصيني في المحيط الهندي، خيال معلقين أم واقع؟

عن سؤال "نيزافيسيمايا غازيتا"، أجاب الخبير الهندي فيناي شوكلا، بالقول: "يحتل أرخبيل لاكشادويب موقعًا استراتيجيًا مهمًا في الطريق إلى مضيق ملقا. إن رغبة الهند في السيطرة على هذه المياه واضحة. لكن القضية مع الصين، بالطبع، لن تصل إلى صراع. لا أحد يريد الانجرار إلى حرب.

تدرك الهند أنها في حال نشوب صراع مع الصين، ستكون في وضع ضعيف. فبعد كل شيء، الصواريخ الصينية بعيدة المدى الموجهة صوب الهند منشورة في أماكن مرتفعة في جبال التبت. بالإضافة إلى ذلك، للهند مصلحة في توريد سلعها إلى أوروبا عبر طريق بحر الشمال. وقد وعدت موسكو بتسهيل ذلك بكل الطرق الممكنة. يمر هذا الطريق جزئيًا، في القسم الأول منه، من تشيناي إلى فلاديفوستوك ثم إلى الشمال. لكنه يمر أيضًا عبر بحر الصين الجنوبي، الذي تسيطر عليه بكين إلى حد كبير. وهكذا، فتفاقم نزاع الهند مع الصين سيجعل خيار استخدام طريق بحر الشمال مستحيلا".

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