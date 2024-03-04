تتصاعد الأزمة بين وارسو وكييف، بضغط من المزارعين البولنديين. حول ذلك، كتب فلاديمير ميخائيلوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

أعلن رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، أن المفاوضات جارية بين بولندا وأوكرانيا بشأن إغلاق مؤقت، ولكن كامل للحدود أمام نقل البضائع.

وبحسب دكتور العلوم السياسية البروفيسور ألكسندر غوسيف، قد تكون هناك عدة أسباب لهذا القرار، لكن السبب الرئيس هو الحصار المفروض على وسط وارسو من قبل المزارعين البولنديين، منذ 9 فبراير.

وقال: "إن الإضرابات الجماعية للمزارعين ترجع إلى حقيقة أن المنتجات الزراعية يجري نقلها خارج السيطرة عبر الحدود بين بولندا وأوكرانيا، ويحدث إغراق للسوق من جانب أوكرانيا يقتل الأسعار. ومن ناحية أخرى، فإننا نفهم أن البولنديين كانوا دائماً متشككين بشأن أوكرانيا. نعم، إنهم يساعدون بالسلاح والمال، لكن ليس بأموال بولندا، بل أموال الاتحاد الأوروبي ودول ما يسمى بـ "أوروبا الشبعى".

وقال: "الآن يدور الحديث عن وقف التبادل التجاري، وهذا سيؤثر بشكل رئيس في المنتجات الزراعية، فلن يقوم أحد بإغلاق التداول التجاري بين البلدين بشكل كامل. بالنسبة لأوكرانيا، هذا مثل الموت: لم يرسل الاتحاد الأوروبي شريحة أخرى بقيمة أربعة مليارات ونصف المليار يورو، وقد توقف الأمريكيون عن التمويل.

السؤال هو متى سيحدث ذلك، وخلال أي فترة سيتم إغلاق الحدود؟ أظن أن هذه العملية لن تستغرق وقتًا طويلا، وسيحاول الطرفان حل هذه القضية وإيجاد تسوية وسط. يحتاج نظام كييف إلى الصمود، في ظل ظروف مالية صعبة، وبولندا دولة مستقلة تدافع قيادتها دائمًا عن المصالح الوطنية".

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