تشير نتائج استبيان للرأي العام الأميركي إلى عدم الرضا عن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا. حول ذلك، كتب أليكسي ديغتيريوف، في "فزغلياد":

يرى أكثر من ثلث المواطنين الأميركيين أن إنفاق إدارة البلاد على نظام كييف مرتفع للغاية، حسبما أظهرت نتائج استبيان أجراه مركز أبحاث الشؤون العامة NORC.

وأظهرت الدراسة أن 37% من المشاركين في الاستبيان يرون أن الإنفاق الأميركي على المساعدات لأوكرانيا مبالغ فيه، حسبما ذكرت وكالة تاس، نقلا عن "أسوشيتد برس".

وفي الوقت نفسه، يرى 33% أن واشنطن تقدم أموالاً كافية لكييف، مقابل 27% يرون أن أوكرانيا تتلقى القليل جدًا. بشكل عام، يرى أربعة من كل 10 مشاركين أن الحكومة الأميركية تنفق الكثير على مساعدة أوكرانيا.

ومن بين مؤيدي الحزب الجمهوري، يعدّ 55% من المستطلعة آراؤهم الإنفاق على أوكرانيا مفرطًا، وبين مؤيدي الحزب الديمقراطي، 17% يرون ذلك.

كما أن 49% "ليسوا واثقين تمامًا أو غير واثقين على الإطلاق" من نصر محتمل لنظام كييف. فقط 13% من المستطلعة آراؤهم لديهم وجهة نظر معاكسة. ويخشى 35% من المشاركين في الاستبيان من أن يؤدي الوضع إلى صراع أكبر في أوروبا.

شارك في الاستبيان 1052 مواطن أميركي في الفترة من 26 إلى 28 يناير. وقدرت نسبة الخطأ بـ 4 نقاط مئوية.

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