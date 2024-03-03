أكثر من ثلث الأميركيين يرون أن إنقاق الولايات المتحدة على أوكرانيا مبالغ فيه
تشير نتائج استبيان للرأي العام الأميركي إلى عدم الرضا عن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا. حول ذلك، كتب أليكسي ديغتيريوف، في "فزغلياد":
يرى أكثر من ثلث المواطنين الأميركيين أن إنفاق إدارة البلاد على نظام كييف مرتفع للغاية، حسبما أظهرت نتائج استبيان أجراه مركز أبحاث الشؤون العامة NORC.
وأظهرت الدراسة أن 37% من المشاركين في الاستبيان يرون أن الإنفاق الأميركي على المساعدات لأوكرانيا مبالغ فيه، حسبما ذكرت وكالة تاس، نقلا عن "أسوشيتد برس".
وفي الوقت نفسه، يرى 33% أن واشنطن تقدم أموالاً كافية لكييف، مقابل 27% يرون أن أوكرانيا تتلقى القليل جدًا. بشكل عام، يرى أربعة من كل 10 مشاركين أن الحكومة الأميركية تنفق الكثير على مساعدة أوكرانيا.
ومن بين مؤيدي الحزب الجمهوري، يعدّ 55% من المستطلعة آراؤهم الإنفاق على أوكرانيا مفرطًا، وبين مؤيدي الحزب الديمقراطي، 17% يرون ذلك.
كما أن 49% "ليسوا واثقين تمامًا أو غير واثقين على الإطلاق" من نصر محتمل لنظام كييف. فقط 13% من المستطلعة آراؤهم لديهم وجهة نظر معاكسة. ويخشى 35% من المشاركين في الاستبيان من أن يؤدي الوضع إلى صراع أكبر في أوروبا.
شارك في الاستبيان 1052 مواطن أميركي في الفترة من 26 إلى 28 يناير. وقدرت نسبة الخطأ بـ 4 نقاط مئوية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب