يناقشون في الغرب اقتراح إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا. حول ذلك، كتبت ايكاتيرينا خاموفا، في "إزفيستيا":

جاء في مقابلة أجرتها "إزفستيا" مع الأستاذ في جامعة تكساس، دارون شو.

صرح ترامب مرارًا بأنه إذا أصبح رئيسًا، فسوف ينهي الصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، لكنه لم يذكر كيف سيفعل ذلك؛ كما يتحدث بايدن باستمرار عن السلام في أوكرانيا، لكنه يخطط لتحقيقه من خلال هزيمة روسيا عسكريًا. أي من المرشحين الرئاسيين يقترب من التوصل إلى حل سلمي للصراع؟

ليس لدى أي منهما خطة محددة لإنهاء الصراع. من المثير للاهتمام أن نرى كيف يبدو ترامب معجبًا بقدرته على التفاوض وبناء العلاقات الشخصية. ومع ذلك، فمن غير الواضح تمامًا كيف يمكنه تحقيق نهاية سلمية للأزمة بين روسيا وأوكرانيا. أما بايدن فهو من دعاة الصراع منذ فترة طويلة، وسيواصل دعم أوكرانيا إذا أعيد انتخابه. وليس من الواضح كيف سيمارس ضغوطًا إضافية على روسيا لمحاولة إحضارها إلى طاولة المفاوضات. ويبدو لي أن الولايات المتحدة تمارس بالفعل أقصى قدر من الضغط، مستخدمة كل الأدوات المتاحة لها لإجبار فلاديمير بوتن على القيام بما تريده.

يناقشون الآن بنشاط في أوروبا إمكانية إرسال قوات من دول الناتو إلى أوكرانيا للمشاركة في الصراع ضد روسيا. هذا مستوى آخر من مشاركة الحلف في الصراع. فهل هناك أي سبب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ هذه الخطوة وتدفع شركائها الأوروبيين إلى إرسال مقاتليهم إلى أوكرانيا؟

هذا لن يحدث بالتأكيد. فالولايات المتحدة مصلحة أكبر في خوض حروب بالوكالة. لا ترغب الولايات المتحدة في إرسال جنودها إلى أوكرانيا، وكذلك الحال بالنسبة لحلفائنا.

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