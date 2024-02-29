لم تبق وحدات قادرة على القتال والصمود في الجيش الأوكراني. حول تطورات الوضع على الجبهة، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

قام القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي ووزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف بزيارة غرفة عمليات مجموعة القوات في إيزيوم. علما بأن إدارة زيلينسكي تبدي قلقًا خاصًا بشأن الوضع في مثلث خاركوف-كوبيانسك-كراماتورسك.

وقد تحدث الخبير العسكري يفغيني لينين، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس" عما يمكن أن تعنيه خسارة كوبيانسك لكييف، فقال: "الضغط من جانبنا يمتد على طول خط التماس، ولا يوجد أي قسم من الجبهة لا تتقدم فيه القوات الروسية. وبالطبع، اتجاه خاركوف ليس استثناءً. تجري معارك جدية بالقرب من كوبيانسك، ويعاني الجانب الأوكراني من خسائر فادحة. ستتم السيطرة على كوبيانسك، وهذا أمر لا مفر منه، وسوف يقترب الخط الأمامي أكثر فأكثر من خاركوف.

القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة الآن على الاحتفاظ بمدينة خاركوف. أوكرانيا، ببساطة لا تملك وحدات يمكن أن تحشد في هذه المدينة عددا كاف من القوات. لا توجد وحدات جاهزة للقتال يمكنها أن تأتي وتجعل من خاركوف، إذا جاز التعبير، ماريوبول ثانية. أي أنه تأجيل سقوطها لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر.

ماذا تعني خسارة خاركوف؟ بالدرجة الأولى، يعد هذا خسارة لسمعة نظام زيلينسكي. كما أن خسارة منطقة خاركوف ستحرم القوات المسلحة الأوكرانية من فرصة تنفيذ هجمات إرهابية على منطقة بيلغورود. يستخدم نظام زيلينسكي هذه الضربات لتلميع صورته في الداخل والخارج.

ولن يتمكنوا من الحديث أكثر عن نجاحات، ناهيكم بـ "حرب على أراضي روسيا". ستبدأ أعمال تخريب صغيرة، ولكن ليس أكثر من ذلك، حيث لن تكون هناك حدود مباشرة مع روسيا.

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