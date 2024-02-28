التجاوزات الفيدرالية في أمريكا وتهديداتها

لا يتعلق الأمر فقط بغسالة الأطباق الخاصة بك، بل يتعلق بحريتك الفردية والاقتصادية. ليز موريل – فوكس نيوز

يريد جو بايدن أن يجعل حياتك أصعب وأكثر تكلفة. فسواء كنا نتحدث عن تهديد وظيفتك بتفويضاته الفيدرالية المتعلقة باللقاحات، أو تهديد محفظتك بأجندته المناخية غير المنطقية، أو سلامتك بسياسة الحدود المفتوحة، فإن إدارة بايدن تطالب بالسيطرة الكاملة على الحرية الأمريكية لصالح السيطرة الفيدرالية المركزية.

إذا كنت لا تزال على الحياد، وتعتقد أن هذا الضغط البيروقراطي سوف يهدأ في نهاية المطاف، فأنا أدعوك إلى النظر في ارتفاع التضخم بشكل كبير، وارتفاع أسعار التأمين لأعلى مستوياتها، وارتفاع معدلات الرهن العقاري، وتكلفة المواد وارتفاع صيانة المنزل. هل تريد أن تدفع 2800 دولار إضافية لسخان المياه؟ أو 3250 دولارًا إضافيًا لموقد الغاز (إذا كان مسموحًا لك بشراء واحد)؟ وعندما تشتد حرارة الصيف، هل تريد أن تدفع 1100 دولار إضافية مقابل مكيف الهواء؟

ربما تدفع أكثر إذا كانت هذه الأجهزة ذات جودة أفضل، لكنها ليست كذلك. وفي القضية التاريخية التي رفعتها ولاية لويزيانا ضد وزارة الطاقة، حاولت الوزارة في عهد بايدن إلغاء قاعدة ترامب التي أعفت غسالات الصحون والغسالات من المعايير الصارمة لاستخدام المياه.

حفزت هذه القاعدة المنتجات الأكثر كفاءة ووسعت خيارات المستهلك. وبعد إلغائها أصبح لدى الأميركيين ملابس وأطباق أكثر قذارة، مما يضطرنا إلى تشغيل دورة ثانية أو غسل ملابسنا يدويا، في حين نهدر ميزانية الأسرة.

باعتباري أمًا عاملة لأربعة أولاد، أعرف بشكل مباشر أن هذا هو عكس توفير الطاقة؛ إنه مضيعة هائلة للوقت والطاقة والمياه. ومن غير المستغرب أن تقف المحكمة بشكل لا لبس فيه إلى جانب لويزيانا و11 ولاية أخرى، معتبرة إلغاء وزارة الطاقة لقاعدة عهد ترامب "تعسفيا ومتقلبا".

ومن خلال إرغام الأميركيين على تبني تقنيات باهظة الثمن وغير فعالة لاسترضاء الناشطين في مجال المناخ، فإن هذه الإدارة تكلفك حريتك في الوقت نفسه. وفي تلك المعركة بالذات، تشكل الولايات خط دفاعنا الأخير، حيث تستخدم النظام القضائي كضمان ضد الطغيان، حتى لو كشف هذا الطغيان عن نفسه في الأطباق القذرة، والملابس ذات الرائحة الكريهة، والواجبات المنزلية التي تستغرق وقتا أطول.

يجب على المدعين العامين للدولة الاستمرار في النضال من أجل حماية الحرية الفردية والحرية الاقتصادية. فالأمر لا يتعلق فقط بغسالة الأطباق الخاصة بك، بل هو استرضاء لشرطة المناخ على حساب عائلاتنا وحرياتنا.

المصدر: فوكس نيوز

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