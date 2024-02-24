طائراتنا المسيّرة العاملة بالذكاء الاصطناعي أفضل من الطائرات البريطانية

يختبر الجيش الأوكراني طائرات بريطانية مسيّرة تختار أهدافها بنفسها، لكن لدى روسيا أذكى منها. حول ذلك، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي":

وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأوكرانية، بدأت القوات المسلحة الأوكرانية في اختبار طائرات بريطانية مسيّرة تعمل بالذكاء الاصطناعي على خط التماس القتالي. صرح بذلك نائب القائد العام للجيش الأوكراني فاديم سوخاريفسكي.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن بريطانيا سترسل طائرات مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي إلى أوكرانيا.

وقد علق المراقب العسكري العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين، على الخبر، فقال في الإجابة عن سؤال:

كيف تختلف الطائرات المسيّرة ذات الذكاء الاصطناعي عن الطائرات المسيرة التقليدية؟

يجري تزويد جهاز المراقبة الخاص في هذه الطائرة المسيرة بصورة للهدف، وإمكانية استخدام الصور والفيديوهات، كما تُزود عادة صواريخ الطائرات وصواريخ إسكندر. تختار الطائرة المسيرة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي ضرب هذا الهدف على وجه التحديد، من بين عدة أهداف موجودة أمامها.

ماذا سيحدث إذا وقعت أحدث طائرة بريطانية مسيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي في أيدي العسكريين الروس؟ هل سنكتشف التكنولوجيا العسكرية البريطانية السرية؟

الطائرة المسيرة نفسها مجرد رأس رمح. قد يكون تصميمها أكثر تعقيدًا قليلاً من تصميم الطائرة التقليدية التي يجري التحكم فيها عن بعد. المشغّل هو الذي يتحكم بالجهاز المزود ببرامج الذكاء الاصطناعي. كل الأسرار العسكرية هناك.

وإلى ذلك، يجري أيضًا تطوير طائرات مسيرة ذات ذكاء اصطناعي في روسيا، وهي أكثر فاعلية، من نواحٍ كثيرةٍ، من الطائرات البريطانية المسيّرة. لذلك، ربما لن نكتشف فيها أي تقنيات خاصة لا نعرفها من قبل.

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