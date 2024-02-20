ضابط بحرية يكشف خطر تسريب بيانات سرية عن مناطق عمليات غواصات الناتو

حصلت روسيا على معلومات شديدة الأهمية عن غواصات الناتو. حول ذلك، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

أفادت صحيفة "بيلد" أن مكتب المدعي العام الاتحادي يجري تحقيقا مع موظفي وزارة التعدين فيما يتعلق بالكشف عن أسرار الدولة. ففي كانون الثاني/يناير2018، عند التخطيط لمد خط أنابيب "السيل الشمالي2"، نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني معلومات من وزارة الدفاع الألمانية حول مناطق عمل غواصات الناتو المصنفة "سرية". وقد يواجه الموظفون الذين قاموا بالتسريب عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن.

وقد طلبنا من رئيس نادي سان بطرسبورغ للغواصين، العقيد البحري الاحتياطي إيغور كوردين، التعليق على المنشور، فقال:

"مناطق عمل الغواصات وطرق عبورها، معلومات سرية؛ ولن تقوم أي دولة بنشر مثل هذه البيانات في مصادر مفتوحة. فبخلاف ذلك، يمكن تعقّب الغواصات واعتراضها؛ أما السبب الذي جعل الألمان يكتشفون ذلك بعد خمس سنوات، وليس قبل، فهو لغز بالنسبة لي. الآن، سوف يكتشفون من سمح بتسريب المعلومة ولأي غرض".

وبحسب كوردين، خلال المقابلات يُسألون غالبًا عن المهام القتالية وإلى أين ذهبت غواصاتنا. فمثلا، "أستطيع القول إننا ذهبنا إلى مناطق شمال الأطلسي. لكنني لن أحدد أبدًا طرق العبور، فأقول عبرنا الحدود بين جزر فارو وأيسلندا، وما إلى ذلك. لأن مناطق عمل الغواصات وطرق تحركها معلومات ذات أهمية خاصة".

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