سر المناعة الأمريكية ضد الفضائح!

CNN: في عصر يهتم فيه أغلب الأمريكيين بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه أزواج بناتهم أكثر من اهتمامهم بدياناتهم، لم تعد الفضائح السياسية مخزية بنظرهم. جوليان زيليزر

إن الفضيحة في السياسة الأمريكية لم تعد تؤدي بالضرورة إلى الخزي (أو على الأقل فقدان الأهلية). وبمقارنة فضيحة ووترغيت، المرتبطة بالرئيس سيء السمعة، ريتشارد نيكسون، منذ سبعينيات القرن الماضي بالفضائح الكثيرة اليوم في أوساط السياسيين الأمريكيين اليوم نجد فرقا كبيرا من حيث الشعور بالعار وتحمل المسؤولية.

لكن ماذا يحدث؟ لماذا لم تعد الفضائح كما كانت؟ لماذا يبدو السياسيون أكثر حصانة من هذه الفضائح مما كانوا عليه في الأوقات السابقة؟

يبدو أن السبب له علاقة بووترغيت نفسها. فقد كان تأثير الفضيحة الملحمية التي أسقطت رئاسة نيكسون، بالإضافة إلى آثار حرب فيتنام، سبباً في توليد مستويات عالية من عدم الثقة في الحكومة. وأظهرت استطلاعات الرأي أن هناك تآكلاً مطرداً في الثقة في المسؤولين الحكوميين منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين.

وخلق هذا الشعور بتآكل الثقة ثقافة عامة، حيث لا يتوقع العديد من الأمريكيين الكثير من قادتهم. وعندما تندلع فضائح تتعلق بالسلوك الشخصي أو الأخلاق السياسية، يكون هناك ميل لدى قطاعات كبيرة من الناخبين إلى تجاهل القصص باعتبارها المزيد من الفضائح نفسها. فلماذا نغير الخيول في منتصف الطريق إذا كان الحصان التالي سيكون هو نفسه تمامًا؟ في كثير من الأحيان، أصبحت الأمة، على حد تعبير فرقة بينك فلويد، مخدرة بشكل مريح.

يلعب الاستقطاب السياسي دورا فاعلاً أيضاً، كما هو الحال مع أمور أخرى في السياسة الأمريكية. فمع اتساع خطوط الصدع بين الديمقراطيين والجمهوريين، أصبح الناخبون أكثر قلقا بشأن ما إذا كان حزبهم سيظل في السلطة أكثر من اهتمامهم بمعاقبة الساسة الأفراد على أفعالهم السيئة. وفي عصر حيث أصبح أغلب الأمريكيين مهتمين بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه أزواج بناتهم أكثر من اهتمامهم بدياناتهم، أصبحت هذه الحسابات هي المهيمنة.

وسواء كان المرء جمهورياً أو ديمقراطياً، فإن النظام البيئي الإعلامي الحالي لا يصلح لهذا النوع من الفضائح التي ميزت فضيحة ووترغيت. في العصر الحديث، يميل العديد من الأمريكيين المهتمين بالسياسة إلى تلقي أخبارهم من خلال عدسة حزبية مجزأة حيث تعمل المعلومات على تجسيد المعتقدات السياسية القائمة وتشويه آراء المعارضة.

ويمكن أن يتجاهل المؤيدون المعلومات الضارة المتعلقة بالرئيس باعتبارها "أخبارًا مزيفة"، وسيتم سرد قصصهم من خلال وسائل الإعلام الحزبية التي تدعم الدفاع. كما أنه لم تعد هناك وسائل إعلام عامة كما كانت موجودة في عصر شبكة التلفزيون والصحافة المطبوعة. إن نظامنا للبث المباشر والبث الصوتي ومشاهدة الهواتف الذكية يجعل من السهل جدًا ضبطه ويصعب على السياسيين الذين يطالبون بالمساءلة الوصول إلى جمهور واسع.

لقد تعلم السياسيون تحمّل الفضائح على مر السنين. فقد أظهر الرئيس بيل كلينتون هذه الديناميكية في عام 1998 عندما نجا من عزله بتهم الحنث باليمين وعرقلة العدالة بعد علاقة غرامية خارج إطار الزواج مع متدربة، وخرج بنسب تأييد عالية. ووجدت إحدى الدراسات وجدت أن المشرعين غالبا ما يجمعون المزيد من الأموال بعد وقوع فضيحة، وخاصة إذا حظيت القضية بتغطية إعلامية.

لكل هذه الأسباب، فإن الفضيحة في عام 2024 ليست فضيحة جدك. يمكن أن يشعر العديد من السياسيين بالأمان النسبي بأنهم سيبقون على قيد الحياة إذا وجدوا أنفسهم وسط عاصفة. ورغم وجود بعض العناصر الإيجابية في هذا العصر الجديد، مثل حقيقة مفادها أن كل طيش أو خطأ لا يؤدي إلى إنهاء الحياة المهنية للمسؤولين الجيدين، فإن المخاطر هائلة.

المصدر: CNN

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