وفقا لعلماء الاجتماع، سكان الولايات المتحدة لا يوافقون على النأي بالنفس عن الصراع بين موسكو وكييف. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

المشاعر الانعزالية في الولايات المتحدة أقل انتشارا بكثير مما قد توحي به تصريحات بعض السياسيين الأميركيين، وفقا لدراسة أجراها Pew Research Center.

وبحسب استبيان الرأي الذي أجراه هذا المركز، فإن 74% من الأميركيين يعدون الصراع الروسي الأوكراني مهما للمصالح القومية الأمريكية. ونظرتهم إلى التوترات بين تايوان والصين مماثلة (75%)، والأمر المثير للاهتمام، التوافق مع موقفهم من الحرب بين إسرائيل وحماس (75%) أيضًا. طُلب من الأميركيين اختيار أي من هذه الخيارات الثلاثة مهم بالنسبة لهم شخصيًا. الحرب في الشرق الأوسط، جاءت أولاً، اختارها 65٪ من المستطلعة آراؤهم. وكان هذا متوقعاً: فالتعاطف المؤيد لإسرائيل بين البروتستانت الأميركيين راسخ، وما زالت الجالية اليهودية في الولايات المتحدة هي الأكبر في العالم خارج إسرائيل. ولكن من المثير للدهشة أن الصراع الروسي الأوكراني كان أكثر أهمية بالنسبة للأميركيين من المواجهة مع الصين بشأن تايوان (59% مقابل 57%). وبالتالي، فإن اقتراح بعض الجمهوريين التركيز على ردع الصين، وترك روسيا وأوكرانيا لحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، يجد دعمًا أقل بكثير في أميركا مما يمكن استنتاجه من تصريحات دونالد ترامب وأتباعه ذوي التفكير المماثل.

ومع ذلك، كما يظهر الاستطلاع، ينظر الأميركيون إلى الصراع الروسي الأوكراني بطريقة خاصة. تلعب التفضيلات الحزبية للمستطلعة آراؤهم دورًا حاسمًا في نظرتهم. 81% من الديمقراطيين يضعونه على رأس الأولويات بالنسبة للولايات المتحدة. ومن بين الجمهوريين، وصفه 69% فقط بأنه الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة. واعتبروا أن الحرب بين إسرائيل وحماس، وكذلك تايوان والصين، أكثر أهمية بالنسبة لبلادهم، ولو بدرجة طفيفة.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن أولئك الذين يتعاطفون مع الحزب الجمهوري يشكلون الآن، وإن يكن أقلية كبيرة للغاية، في الولايات المتحدة، فبوسعنا أن نقول إن الأميركيين ككل لا يوافقون على تعليق الدعم لكييف. وأنصار أي من الطرفين ليسوا مستعدين لترك الصراع الروسي الأوكراني لأصحابه.

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