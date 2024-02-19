استخدم الجيش الأوكراني في الدفاع عن أفدييفكا ضعفي عدد المهاجمين الروس، وخسر. حول ذلك، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

من المؤكد أن معركة أفدييفكا ستدخل في كتب التكتيكات العسكرية. هذا رأي الخبراء العسكريين الذين قارنوا موازين القوى لدى الطرفين في هذا القطاع من منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وهكذا، قام الصحفي العسكري ألكسندر زيموفسكي بتحليل البيانات الرسمية للقوات المسلحة الأوكرانية والقيادة الروسية، عن الوحدات والتشكيلات التي شاركت في معارك أفدييفكا. ووفقا لهذه البيانات، بلغ عديد القوات المسلحة الأوكرانية في المدينة ضعفي عدد القوات الروسية المهاجمة.

فقد كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية 13 لواء مشاة ووحدات متفرقة يصل عددها إلى 5 كتائب مشاة. في المجموع كان هناك حوالي 48 ألف جندي. لتحرير أفدييفكا، بينما حشد الجيش الروسي في المعركة 7 ألوية مؤللة، وأربعة أفواج دبابات. أي ما مجموعه، 27 ألف جندي.

ووفقًا لجميع قواعد العلوم العسكرية، يجب أن يفوق عدد المهاجمين عدد المدافعين عدة مرات. وهكذا، خلص زيموفسكي إلى أن "تحرير أفدييفكا يعد إنجازًا كبيرًا في الفن العسكري الروسي في العصر الحديث".

وقد أدت الإجراءات المنسقة بين الوحدات الهجومية والطيران إلى خسائر فادحة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

كما وصف المراسل العسكري ألكسندر سلادكوف الأهمية الرئيسية للنجاح في أفدييفكا، بأنها تشكّل استمرارًا لـ "حركتنا الهادفة والمُعدة بعناية إلى الأمام".

وقال سلادكوف: "العملية الناجحة في أفدييفكا تؤكد صحة خططنا. وقد زادت الثقة في أنه سيتم تحرير المدن التالية".

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